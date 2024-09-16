Çankırı'da deprem mi oldu? Çankırı'da son dakika deprem oldu! Deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu? Son depremler AFAD ve Kandilli listesi!

Çankırı deprem mi oldu? Çankırı'da kaç şiddetinde deprem oldu merak ediliyor. Son dakika Çankırı'da meydana deprem kaç şiddetinde olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD deprem verilerine göre Çankırı yakınlarında kaç şiddetinde deprem oldu sorusu gündeme taşındı. Çankırı'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 12 Temmuz Çankırı'da nerede deprem oldu? Detaylar haberimizde...

ÇANKIRI'DA DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.

Bugün Yapraklı (Çankırı)'da 19:27'de3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İşte deprem listesi:

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor. Peki, Çanakkale'de deprem mi oldu?

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