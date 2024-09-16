Çankırı'da deprem mi oldu? Çankırı'da son dakika deprem oldu! Deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu? Son depremler AFAD ve Kandilli listesi!
Son dakika Çankırı'da deprem! Çankırı'da son dakika gelen bilgilere göre deprem oldu! Bu gece Çankırı'da meydana gelen depremin şiddeti ve merkez üssü vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Çankırı deprem konusunda bilgi veren Kandilli Rasathanesi ve AFAD, depremin şiddetini ve merkez üssünü açıkladı. Çankırı'da deprem ve detayları hakkında tüm bilgiler haberimizde. Peki, Çankırı'da deprem mi oldu? İşte Çankırı deprem son dakika haberi...
Çankırı deprem mi oldu? Çankırı'da kaç şiddetinde deprem oldu merak ediliyor. Son dakika Çankırı'da meydana deprem kaç şiddetinde olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD deprem verilerine göre Çankırı yakınlarında kaç şiddetinde deprem oldu sorusu gündeme taşındı. Çankırı'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 12 Temmuz Çankırı'da nerede deprem oldu? Detaylar haberimizde...
ÇANKIRI'DA DEPREM Mİ OLDU?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.
Bugün Yapraklı (Çankırı)'da 19:27'de3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İşte deprem listesi:
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor. Peki, Çanakkale'de deprem mi oldu?
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