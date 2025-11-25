Haberler

Canan Karatay'ın acı günü! Eşi Ali Başak Karatay 78 yaşında hayatını kaybetti

Canan Karatay'ın acı günü! Eşi Ali Başak Karatay 78 yaşında hayatını kaybetti
Güncelleme:
İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay acı haberle sarsıldı. Sağlıklı beslenme konusundaki açıklamalarıyla gündemden hiç düşmeyen Canan Karatay'ın 46 yıllık eşi Ali Başak Karatay hayatını kaybetti. Canan Karatay katıldığı bir programda eşi için "Yanımdayken bile hasret duyuyorum, bizi annelerimiz tanıştırdı" demişti.

  • Prof. Dr. Canan Karatay'ın eşi Dr. Ali Başak Karatay 78 yaşında hayatını kaybetti.
  • Dr. Ali Başak Karatay'ın cenazesi 26 Kasım 2025 Çarşamba günü Moda Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Nakkaştepe Mezarlığı'nda defnedilecek.
  • Ali Başak Karatay İstanbul Bilim Üniversitesi'nde Felsefe Bölümü'nde öğretim üyesi olarak çalışıyordu.

Geniş bir kitle tarafından takip edilen, zaman zaman tartışmalı çıkışlarıyla da gündeme gelen Prof. Dr. Canan Karatay en acı günlerinden birini yaşıyor.

82 yaşındaki uzman hekimin eşi, Dr. Ali Başak Karatay 78 yaşında hayatını kaybetti. Dr. Ali Başak Karatay'ın, 26 Kasım 2025 Çarşamba günü Moda Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Nakkaştepe Mezarlığı'ndaki aile kabristanında defnedileceği açıklandı.

"EŞİME YANIMDAYKEN BİLE HASRET DUYUYORUM"

Ünlü profesör Canan Karatay, konuğu olduğu bir programda, "Eşime yanındayken bile hasret duyuyorum, bizi annelerimiz tanıştırdı" demişti. Çiftin 42 yaşında bir oğulları bulunuyor.

ALİ BAŞAK KARATAY KİMDİR?

Ali Başak Karatay, 1947 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. ABD'nin New York şehrinde bulunan özel bir araştırma üniversitesi olan Syracuse'dan mezun olan Ali Başak Karatay, Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü'nün kurucuları arasında yer alıyor. Ali Başak Karatay son olarak İstanbul Bilim Üniversitesi'nde Felsefe Bölümü'nde öğretim üyesi olarak çalışıyordu.

Yorumlar (8)

Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşallah.

Yorum Beğen85
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHakan Taş:

İyi beslememiş demek

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme73
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıharunkahveci:

karatay hoca yaşama kalitesini artırır ölümün saati değişmez

yanıt16
yanıt0
Haber Yorumlarıalbatros :

yanınızdayken bile sizi özleyecek bir insanın size hayat yoldaşı olması, dünyanın en büyük şansı ve mutluluğudur sanırım...

Yorum Beğen71
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıgardorap fuat:

Allah rahmet eylesin .

Yorum Beğen43
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKübra Pelin:

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme33
yanıtYanıtla
Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
