Canan Dağdeviren kimdir? Halk Tv konuğu Canan Dağdeviren kaç yaşında, nereli? Canan Dağdeviren biyografisi!

İsmail Küçükkaya İle Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu Bilim insanı Canan Dağdeviren oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan Canan Dağdeviren kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Canan Dağdeviren kaç yaşında, nereli, kimdir soruları araştırılıyor. Halk Tv konuğu Canan Dağdeviren kimdir? Canan Dağdeviren kaç yaşında, nereli? Canan Dağdeviren biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

CANAN DAĞDEVİREN KİMDİR?

1985 yılında İstanbul'da doğdu, aslen Sivaslıdır. İlk ve orta eğitimini Kocaeli'de tamamladı. 2007'de Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Sabancı Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği programındaki yüksek lisans eğitimini 2009'da tamamladı. Aynı yıl Fulbright bursu kazanarak UIUC'da Malzeme Bilimi ve Mühendisliği bölümünde doktora eğitimine başladı. Bu süreçte esnek ve katlanabilir, deri üstüne yapıştırılabilir veya giyilebilir elektronik aletler üzerine çalışmalar yaptı. Doktora derecesini Aralık 2014'te aldı. Medikal teknoloji alanında çalışarak pilsiz çalışan giyilebilir bir kalp çipi (PZT MEH) ve cilt kanserini teşhis eden bir cihaz geliştirdi. Forbes'in 30 Yaş Altı Bilim İnsanı listesinde de yer aldı.

Kendisi bilime olan merakında iki dönüm noktası olduğunu belirtmektedir. Bunlardan ilki babasının kendisine Marie Curie hakkında hediye ettiği bir kitap, ikincisi ise Erdal İnönü'den bizzat aldığı Anılar ve Düşünceler adlı eserdir. Özellikle Erdal İnönü ile tanışmasının lisedeki alan seçiminde etkili olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca motivasyonunun düşük olduğu zamanlarda Mustafa Kemal Atatürk'ten ilham aldığını da bir demecinde açıklamıştır.

Dağdeviren'in çalışmaları Washington Post, IEEE Spectrum, Forbes, Discover Magazine, MedGadget, Stat News, Nature Materials, AP News ve daha fazlası dahil olmak üzere birçok medyada yer aldı.

BM Konuşması

Dağdeviren, malzeme bilimi ve mühendisliği alanlarındaki çalışmalarına ek olarak, özellikle STEM kariyerine devam eden genç kadınlar olmak üzere gelecek nesil genç bilim insanlarına ilham vermeyi amaçlıyor. Facebook, Twitter, Instagram ve hesapları aracılığıyla sosyal medyayı dünyanın dört bir yanındaki genç beyinlerle bağlantı kurmak için bir araç olarak kullanıyor.

Şubat 2018'de Birleşmiş Milletler'de Uluslararası Bilimde Kadın ve Kızlar Günü kutlamaları kapsamında Barışı ve Kalkınmayı Sürdürmek için Diplomaside Bilimde Kadın Etkinliği'nde konuşmaya davet edildi.

Ödülleri/Başarıları

Forbes dergisinin "30 yaşından genç 30 bilim insanı" listesine girdi.

Harvard Üniversitesi'nin Genç Akademi üyeliğine (Junior Fellow of Harvard) seçildi.

MIT Technology Review'un her yıl derlediği 35 Yaş Altı Mucitler listesinde yer aldı.

İllinois İnovasyon Ödülü (Illinois Innovation Prize) kazandı.