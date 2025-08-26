Çanakkale- İzmir arasında seyir halindeki bir yolcu otobüsünün karıştığı kaza, bölgedeki trafik akışını aksattı ve gündemde geniş yer buldu. Kazanın nasıl gerçekleştiği ve kazada yolcuların durumu merak ediliyor. Konu ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor. Çanakkale-İzmir otobüsü ne zaman kaza yaptı? Kazada kaç ölü, kaç yaralı var?

OTOBÜS KAZASI OLAYI NEDİR?

Samsun'un Terme ilçesinde yaşanan feci kazada, yol kenarında duran kamyonetin yanında bulunan Aydın Yiğit ile Mehmet Yıldız'a yolcu otobüsü çarptı. Ağır yaralanan her iki kişi, kaldırıldıkları hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetti. Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, otobüs şoförü "taksirle ölüme sebep olmak" suçlamasıyla gözaltına alındı ve tutuklandı.

OTOSBÜS KAZASI NEREDE OLDU?

Otobüs kazası, Samsun'un Terme ilçesinde meydana geldi. Yol kenarında park halinde duran bir kamyonetin yanında bulunan Aydın Yiğit ve Mehmet Yıldız'a, seyir halindeki bir yolcu otobüsü çarptı. Kaza, ilçede büyük üzüntüye neden olurken, olay anı çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

KAZADA KAÇ ÖLÜ, KAÇ YARALI VAR?

Samsun'un Terme ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında 2 kişi hayatını kaybetti. Aydın Yiğit ve Mehmet Yıldız isimli vatandaşlar, yol kenarında park halinde duran bir kamyonetin yanında bulundukları sırada yolcu otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan iki kişi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI MI?

Kaza sonrası gözaltına alınan otobüs şoförü Mustafa Hakan O., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şoför, "taksirle iki kişinin ölümüne sebebiyet verme" suçlamasıyla tutuklandı. Kararın ardından Mustafa Hakan O., cezaevine gönderildi. Olayla ilgili adli süreç devam ediyor.