Çanakkale bayram namazı saat kaçta? 2026 Çanakkale bayram namazı saati!

Çanakkale bayram namazı saati 2026! Ramazan Bayramı'nın birinci günü sabahı Çanakkale bayram namazı saati 2026 Diyanet bayram namazı saatleri ile merak ediliyor. 20 Mart 2026 Ramazan Bayram namazı Çanakkale ili için kaçta? İşte Çanakkale bayram namazı saati!

Çanakkale bayram namazı saat kaçta 2026 yılı için belli oldu.

ÇANAKKALE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Çanakkale bayram namazı saati Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı: 07.49

Ramazan Bayramı'nın 20 Mart Cuma günü başlayacak olması dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığının iller için açıkladığı bayram namazı saatleri şöyle:

"Adana: 07.12, Adıyaman: 07.01, Afyonkarahisar: 07.32, Ağrı: 06.42, Aksaray: 07.18, Amasya: 07.12, Ankara: 07.23, Antalya: 07.31, Ardahan: 06.44, Artvin: 06.48, Aydın: 07.42, Balıkesir: 07.43, Bartın: 07.26, Batman: 06.49, Bayburt: 06.54, Bilecik: 07.35, Bingöl: 06.52, Bitlis: 06.46, Bolu: 07.29, Burdur: 07.33, Bursa: 07.38, Çanakkale: 07.49, Çankırı: 07.20, Çorum: 07.15, Denizli: 07.37, Diyarbakır: 06.53, Düzce: 07.30, Edirne: 07.49, Elazığ: 06.57, Erzincan: 06.56, Erzurum: 06.49, Eskişehir: 07.32, Gaziantep: 07.04, Giresun: 07.01, Gümüşhane: 06.57, Hakkari: 06.39, Hatay: 07.09, Iğdır: 06.38, Isparta: 07.31, İstanbul: 07.39, İzmir: 07.45, Kahramanmaraş: 07.06, Karabük: 07.25, Karaman: 07.21, Kars: 06.42, Kastamonu: 07.20, Kayseri: 07.12, Kilis: 07.05, Kırıkkale: 07.20, Kırklareli: 07.46, Kırşehir: 07.18, Kocaeli: 07.35, Konya: 07.24, Kütahya: 07.34, Malatya: 07.01, Manisa: 07.44, Mardin: 06.51, Mersin: 07.15, Muğla: 07.40, Muş: 06.48, Nevşehir: 07.15, Niğde: 07.15, Ordu: 07.03, Osmaniye: 07.08, Rize: 06.53, Sakarya: 07.33, Samsun: 07.10, Şanlıurfa: 06.58, Siirt: 06.46, Sinop: 07.15, Şırnak: 06.44, Sivas: 07.06, Tekirdağ: 07.45, Tokat: 07.08, Trabzon: 06.56, Tunceli: 06.56, Uşak: 07.36, Van: 06.40, Yalova: 07.38, Yozgat: 07.15, Zonguldak: 07.28."

Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.19'da, Almanya'nın başkenti Berlin'de 06.48'de, İngiltere'nin başkenti Londra'da 06.41'de, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da da 06.23'te eda edilecek.

Real Madridli yıldızın eşinden esprili paylaşım: Her hamile kaldığımda performansı artıyor

"Her hamile kaldığımda eşimin performansı yükseliyor"
Rusya: Fiyatlar yükselirse akaryakıt ihracatını yasaklayabiliriz

Rusya'dan tüm dünyayı tedirgin eden mesaj: Hızla yasaklarız
Ramazanın son günü Kabe'de yağmur altında dua

Görüntüler Mekke'den! Adeta göz gözü görmedi
Bir ilçe bu olayı konuşuyor: Genç kadını zorla inşaata götürüp tecavüz ettiler

Bir ilçe bu olayı konuşuyor: Genç kadını zorla inşaata götürüp tecavüz ettiler
Real Madridli yıldızın eşinden esprili paylaşım: Her hamile kaldığımda performansı artıyor

"Her hamile kaldığımda eşimin performansı yükseliyor"
Osimhen için kritik gün

Osimhen'de yeni gelişme
Sidiki Cherif'e milli takım müjdesi

Mbappe ile yan yana oynaması için son bir adım