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Can Yaman'ın oynadığı El Turco dizisi yayından kaldırıldı mı, neden?

Can Yaman'ın oynadığı El Turco dizisi yayından kaldırıldı mı, neden?
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Can Yaman'ın başrolünde yer aldığı GAIN ve Disney Plus platformlarında yayınlanan El Turco dizisinin akıbeti merak konusu oldu. İzleyiciler, "El Turco dizisi yayından kaldırıldı mı, neden kaldırıldı?" sorularına yanıt arıyor. İşte dizinin geleceğine dair merak edilenler ve perde arkası gelişmeler…

Can Yaman'ın başrolde yer aldığı ve büyük beklentilerle dijital izleyiciyle buluşan El Turco dizisinin yayın durumu son günlerde tartışma konusu haline geldi. İlk olarak Disney Plus'ta tanıtımı yapılan ve ardından GAIN platformunda da yer bulan dizi, kısa sürede hem Türkiye'de hem de yurt dışında geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı. Ancak dizinin yeni bölümlerinin uzun süredir yayınlanmaması, izleyiciler arasında "El Turco dizisi yayından kaldırıldı mı?" sorusunun gündeme gelmesine neden oldu. Peki, El Turco dizisi tamamen iptal mi edildi, yoksa geçici bir duraklama mı söz konusu? İşte, detaylar…

EL TURCO DİZİSİ YAYINDAN KALDIRILDI MI?

Can Yaman'ın başrolünde yer aldığı ve ilk olarak Disney Plus için hazırlanan El Turco dizisi, büyük beklentilere rağmen dijital yayın sürecinde çeşitli engellerle karşılaştı. Disney Plus, Türkiye'deki orijinal içerik politikasında değişikliğe giderek diziyi yayınlamaktan vazgeçmişti. Bu kararın ardından yapımın yayın hakları Ay Yapım'a iade edildi.

Can Yaman'ın oynadığı El Turco dizisi yayından kaldırıldı mı, neden?Can Yaman'ın oynadığı El Turco dizisi yayından kaldırıldı mı

Dizi daha sonra 2 Nisan 2025'te GAİN platformunda yayınlanmaya başladı. Ancak dizinin yayındaki serüveni beklenenden kısa sürdü ve El Turco dizisi yayından kaldırıldı. İzleyiciler dizinin neden platformdan kaldırıldığını merak etmeye başladı.

Can Yaman'ın oynadığı El Turco dizisi yayından kaldırıldı mı, neden?Can Yaman'ın oynadığı El Turco dizisi neden yayından kaldırıldı

EL TURCO DİZİSİ NEDEN YAYINDAN KALDIRILDI?

GAİN platformunun resmi açıklamasına göre, El Turco dizisinin yayından kaldırılma kararı, başrol oyuncusu Can Yaman'ın yurt dışında verdiği bir röportajda Türkiye ile ilgili yaptığı açıklamalardan sonra alındı. Yaman'ın "Türkiye mi, İtalya mı?" sorusuna "İtalya" yanıtını vermesi, sosyal medyada ve kamuoyunda büyük tepki topladı.

Can Yaman'ın oynadığı El Turco dizisi yayından kaldırıldı mı, neden?Can Yaman Türkiye hakkında ne dedi

Bu gelişmelerin ardından GAİN, dizinin yayınını sonlandırdı. Platformdan yapılan açıklamada, bu kararın "Türk halkının milli değerlerine olan saygı ve duyarlılık" çerçevesinde alındığı belirtildi. Yani El Turco dizisinin yayından kaldırılmasının temel nedeni, oyuncunun açıklamalarının kamuoyunda oluşturduğu olumsuz algı olarak açıklandı.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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