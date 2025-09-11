Türkiye'de son yıllarda adını sıkça duyuran Can Holding, medya başta olmak üzere birçok sektörde faaliyet gösteriyor. Özellikle Show TV ve Habertürk gibi kanalların el değiştirmesiyle birlikte daha da dikkat çekmiştir. Peki, Can Holding'in sahibi kim? Habertürk ve Show TV'nin sahibi Kemal Can kimdir? nereli, kaç yaşında? İşte detaylar...

CAN HOLDİNG KİMİN?

Can Holding, medya, enerji, eğitim, sağlık, turizm ve benzeri birçok sektörde faaliyet gösteren bir iş grubu. Zamanhan Can tarafından kurulmuş olan şirket, bugün Kemal Can liderliğinde faaliyetlerini sürdürüyor.

2025'te Rekabet Kurumu'nun onayıyla, Ciner Yayın Holding'e ait Habertürk, Show TV, Bloomberg HT ve HT Spor gibi medya kuruluşlarının tamamı Can Holding'e devredildi.

SHOW TV'NİN SAHİBİ KİM?

Show TV, Türkiye'nin önde gelen televizyon kanallarından biri. 2024 Aralık ayında, Ciner Yayın Holding bünyesinde iken tüm medya iştirakleriyle birlikte Can Holding'e satıldı. Bu satışla birlikte Show TV'nin sahibi Can Holding, başında Kemal Can ile yönetiliyor.

HABERTÜRK'ÜN SAHİBİ KİM?

Habertürk, uzun yıllar Ciner Yayın Holding bünyesinde bulunan bir medya kuruluşuydu. Ancak 2025 yılında yapılan yönetim ve hisselerin devri işlemleri sonucunda, Habertürk'ün sahibi de artık Can Holding oldu.

KEMAL CAN KİMDİR?

Kemal Can, Can Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı ve holdingin fiili lideri.

Grubun kurucusu Zamanhan Can'dır; Kemal Can, kurucunun ardından şirketin yönetimini devralmıştır.

Eğitim ve medya alanında, bilhassa İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Doğa Kolejleri gibi kurumlarla ilişkisi güçlüdür.

KEMAL CAN KAÇ YAŞINDA?

Kemal Can, 1973 yılında doğmuştur.

2025 yılı itibarıyla 52 yaşındadır. (1973 → 2025 = 52)

KEMAL CAN NERELİ?

Kemal Can, Türkiye'nin doğusunda yer alan Ağrı ilinin Doğubayazıt ilçesinde doğmuştur.

KEMAL CAN İŞ ADAMI MI?

Evet, Kemal Can bir iş adamıdır. Medya dışında enerji, petrol, elektrik, eğitim, otelcilik gibi pek çok sektörde yatırımları bulunmaktadır. Ayrıca holdingin yönetimi ve şirket stratejileri açısından aktif rol oynuyor.

CAN HOLDING'İN FAALİYET ALANLARI VE MEDYA YATIRIMLARI

ÇEŞİTLİ SEKTÖRLERDE YATIRIM

Can Holding'in iştirak ettiği sektörlerden bazıları şunlar:

Enerji, petrol, elektrik

Eğitim (Doğa Koleji, İstanbul Bilgi Üniversitesi Vakfı)

Turizm / otel işletmeciliği (Golden Hill Hotel gibi otel yatırımları)

Sağlık hizmetleri (Özel Mediza Hospital)

Teknoloji ve elektronik tüketim (Awox, Seikon, Telefox)

MEDYA YATIRIMLARI