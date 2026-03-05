Haberler

Çan Belediye Başkanı'nın evlat acısı: Yazdığı not yürek dağladı

Güncelleme:
Çan Belediye Başkanı Harun Arslan'ın 30 yaşındaki kızı İremnur Arslan hayatını kaybetti; genç kadının vefatı ilçede büyük üzüntüye neden oldu.

  • Çanakkale'nin Çan ilçesi Belediye Başkanı Harun Arslan'ın kızı İremnur Arslan 30 yaşında hayatını kaybetti.
  • İremnur Arslan'ın cenazesi Cuma namazı sonrası Çarşı Camii'nden kaldırılarak Çan Şehir Mezarlığı'na defnedilecek.

Çanakkale'nin Çan ilçesi Belediye Başkanı Harun Arslan'ın kızı İremnur Arslan, 30 yaşında hayatını kaybetti. Genç yaşta gelen vefat haberi, ailesi başta olmak üzere ilçe kamuoyunda büyük üzüntüye neden oldu.

VATANDAŞLARDAN DESTEK MESAJLARI

Vefat haberinin duyulmasının ardından çok sayıda vatandaş sosyal medya üzerinden başsağlığı mesajları paylaştı. Çan halkı, Belediye Başkanı Harun Arslan ve ailesine destek mesajları ileterek taziyelerini dile getirdi.

"YATTIĞIN YER İNCİTMESİN KIZIM"

Belediye Başkanı Harun Arslan, kızının vefatını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Arslan mesajında "Gülüşü, neşesi ve hayata karşı direnişi ile ailemizin güçlü kızı ne yazık ki hayata gözlerini yumdu. Kızımız İrem Arslan'ı yarın Cuma namazına müteakip Çarşı Camii'nden kaldırılarak Çan Şehir Mezarlığında sonsuzluğa uğurlayacağız. Yattığın yer incitmesin, kızım. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

Olgun Kızıltepe
