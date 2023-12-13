Anayasa Mahkemesi, tutuklu bulunan Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Can Atalay'ın ikinci kez yaptığı hak ihlaline ilişkin bireysel başvurusunu Genel Kurul'a sevk etti. Peki, Can Atalay kararı ne oldu son dakika haberleri neler? AYM Can Atalay için ne karar verdi? Can Atalay karar kesinleşti mi? İşte detaylar…

CAN ATALAY KARARI NE OLDU SON DAKİKA| AYM Can Atalay için ne karar verdi? Can Atalay karar kesinleşti mi?

Anayasa Mahkemesi, Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) milletvekili seçilen Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay hakkındaki ihlal kararına uyulmaması nedeniyle yapılan ikinci başvuruyu görüştü. AYM, Atalay'ın başvurusunu Genel Kurul'a sevk etti. Peki, Can Atalay kararı ne oldu son dakika haberleri neler? AYM Can Atalay için ne karar verdi? Can Atalay karar kesinleşti mi? İşte detaylar…

CAN ATALAY KARARI NE OLDU SON DAKİKA

TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın avukatları, AYM'nin Atalay hakkındaki ihlal kararının uygulanmaması gerekçesiyle ikinci kez AYM'ye başvurdu. AYM Birinci Bölümü'nde görüşülen başvuru oy birliği ile Genel Kurula sevk edildi. Atalay'ın, "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı", "adil yargılanma hakkı" ve "kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının" ikinci kez ihlal edildiğinin tespitini ve bu ihlallerin ortadan kaldırılmasını talep ettiği belirtildi.

AYM, HAK İHLALİ OLDUĞUNA HÜKMETMİŞTİ



Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Atalay'ın bireysel başvurusunda, "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma" hakkı ile "kişi hürriyeti ve güvenliği" haklarının ihlal edildiği sonucuna varmış, ayrıca Atalay'a 50 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetmişti.

Yüksek Mahkemenin gerekçesinde, Atalay'ın 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde milletvekili seçildiği, yasama dokunulmazlığına sahip olduğu konusunda kuşku bulunmadığı belirtilmişti. Atalay'ın durumunun, Anayasa'nın 83. maddesinin ikinci fıkrasında yer verilen istisna kapsamında olduğu gerekçesiyle yargılanmasına devam edildiği ve tutuklu bulunduğu anımsatılan kararda, Atalay'ın, TBMM'de yemin edemediği ve milletvekilliği görevini fiilen yerine getiremediği aktarılmıştı. Bunun, başvurucunun seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkına müdahale anlamını taşıdığı anlatılan kararda, Yüksek Mahkemenin daha önce de benzer durumlarda hak ihlali kararlarına hükmettiği hatırlatılmıştı.

Can Atalay

NE OLMUŞTU?

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Can Atalay'ın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 18 yıl hapisle cezalandırılmasına ve bu suçtan tutuklanmasına karar vermişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bulmuştu. Sanık Atalay, 14 Mayıs'taki 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde TİP'ten Hatay milletvekili seçilmiş, bunun üzerine avukatları "milletvekili seçilmesi nedeniyle hakkındaki yargılamanın durması ve tahliye edilmesi" talebiyle Yargıtay'a başvuru yapmıştı. Yargıtay 3. Ceza Dairesi ise talebin reddine hükmetmişti.

Atalay'ın avukatları da milletvekili seçilerek yasama dokunulmazlığı kazanan başvurucunun, yargılamada durma kararı verilmesi talebinin reddedilerek yargılamaya devam edilmesi nedeniyle "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma" hakkının, tahliye talebinin reddedilmesi nedeniyle de "kişi hürriyeti ve güvenliği" hakkının ihlal edildiğini öne sürerek, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmuştu. Başvurunun ardından süreç devam ederken Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gezi Parkı davasında Can Atalay'a verilen 18 yıl hapis cezasını onamıştı.