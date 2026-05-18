Çamlıhemşin’de kan bağışı kampanyasına yoğun ilgi

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde bulunan Dikkaya İlköğretim Okulu’nda düzenlenen Türk Kızılay Kan Bağışı Kampanyası ve okul kermesi, vatandaşların yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağışlı havaya rağmen ilçe merkezi ile çevre mahalle ve köylerden gelen çok sayıda vatandaş etkinlik alanını doldurdu. Kan bağışının önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen organizasyonda hem bağış yapıldı hem de öğrencilerin hazırladığı yiyecek ve el emeği ürünlerin satışa sunulduğu kermes büyük ilgi gördü.

YAĞMURA RAĞMEN VATANDAŞLAR ETKİNLİĞE YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Türk Kızılay öncülüğünde organize edilen kampanya kapsamında gün boyunca kan bağışı noktasında yoğunluk yaşandı. Dikkaya İlköğretim Okulu bahçesinde kurulan stantlarda öğrencilerin hazırladığı yiyecekler, el emeği ürünler ve çeşitli ikramlar vatandaşların beğenisine sunuldu. Yağışlı havaya rağmen etkinlik alanının dolu olması dikkat çekerken, vatandaşların sosyal sorumluluk projesine gösterdiği duyarlılık takdir topladı.

Etkinlik boyunca özellikle çocukların heyecanı ve mutluluğu renkli görüntüler oluşturdu. Öğrenciler hem misafirlerle yakından ilgilenerek kermese destek verdi hem de kan bağışının önemine dikkat çeken çağrılarda bulundu. Organizasyon sırasında zaman zaman duygusal anlar yaşanırken, birlik ve beraberlik görüntüleri etkinliğe damga vurdu.

ÖĞRENCİLERE MADALYA VE HEDİYELER VERİLDİ

Kampanya kapsamında kan bağışında bulunan vatandaşlara termos hediye edilirken, bağışçı getiren öğrencilere ise madalya, top ve kupa takdim edildi. Ödüllerini alan çocukların yaşadığı mutluluk etkinliğe ayrı bir renk kattı. Öğrencilerin sosyal sorumluluk çalışmalarına aktif şekilde katılması, vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Etkinliği organize eden öğretmenler, veliler ve ilçe halkı, gösterilen ilgiden dolayı vatandaşlara teşekkür ederek, “Yağmura rağmen insanlarımızın bu kadar duyarlı davranması bizleri çok mutlu etti. Burada sadece bir kan bağışı yapılmadı; aynı zamanda çocuklarımız için güzel bir dayanışma örneği sergilendi. Okulumuz adına gurur verici bir gün yaşadık” ifadelerini kullandı.

Dikkaya İlköğretim Okulu’nda gerçekleştirilen organizasyonun, hem kan bağışına dikkat çekmesi hem de toplumsal dayanışmayı güçlendirmesi açısından örnek bir etkinlik olduğu değerlendirilirken, vatandaşlar benzer sosyal sorumluluk projelerinin artarak devam etmesini istedi.

Haber: Yavuz Günay