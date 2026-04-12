Camide 'Baby Shower' yaptılar, ilçe ayağa kalktı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bir caminin içerisinde gerçekleştirilen "baby shower" (bebek partisi) organizasyonu, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından Türkiye gündemine oturdu. Caminin manevi atmosferine aykırı bulunan şatafatlı süslemeler ve neon ışıklar, büyük tepki çekti.

CAMİ İÇİNDE NEON TABELALI ORGANİZASYON

Sosyal medyada yayılan görüntülerde; caminin iç kısmına beyaz koltuklar, çiçeklerle süslenmiş bir arka plan ve üzerinde "Oh Baby" yazan neon bir tabela yerleştirildiği görülüyor. Ayrıca üzerinde "Zeynep" yazılı süslü bir bebek beşiğinin caminin ortasına konumlandırılması ve şamdanlarla donatılan atmosfer, dini mekanın kullanım amacı hakkında tartışmaları beraberinde getirdi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Videonun kısa sürede yayılmasıyla birlikte binlerce kullanıcı; ibadethanelerin kutsiyetine vurgu yaparak duruma sert tepki gösterdi. Vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı, Kocaeli Valiliği ve Kocaeli İl Müftülüğü hesaplarını etiketleyerek şu soruları yöneltti:

"İbadet yerleri bu tarz gösteriş odaklı organizasyonlar için nasıl tahsis edilebilir?"

"Bu etkinliğe kim, hangi gerekçeyle izin verdi?"

"Caminin vakar ve haysiyetiyle bağdaşmayan bu görüntüler hakkında soruşturma açılacak mı?"

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Gölcük’te yaşanan olayla ilgili olarak Kocaeli Valiliği ve İl Müftülüğü’nden henüz resmi bir açıklama gelmezken, kamuoyu ibadethanelerin bu şekilde kullanımına dair denetimlerin artırılmasını talep ediyor.

Camide gerçekleştirilen bu organizasyonun, dini değerlere ve ibadethane kültürüne zarar verip vermediği tartışılmaya devam ediyor.