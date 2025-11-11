Çalışmayan motorunu ateşe verdi, karşısına geçip keyifle izledi

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde elektrikli motosikleti arıza yapan sürücü, dakikalarda çaba harcamasına rağmen motosikleti çalıştırmayı başaramadı.

ÇALIŞTIRAMAYINCA ATEŞE VERDİ

Öfkeye kapılan sürücü, akaryakıt istasyonundan benzin alıp gelerek, yolun ortasındaki motosikletinin üzerine döküp ateşe verdi.

KARŞISINA GEÇİP İZLEDİ

Saniyeler içerisinde alevler içerisinde kalan motosikletinin karşısına geçip oturan sürücü, yanan aracını istedi. Yoldan geçene diğer sürücülerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını, kısa sürede söndürdü.

"SEN NE YAPTIN BE DAYI..."

Yanan motosikleti cep telefonuyla görüntüleyen sürücüler, arızadan dolayı çalıştırmadığı motosikletini ateşe veren sürücüye, "Sen ne yaptın be dayı..." diyerek seslendi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.