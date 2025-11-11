Haberler

Çalışmayan motorunu ateşe verdi, karşısına geçip keyifle izledi

Çalışmayan motorunu ateşe verdi, karşısına geçip keyifle izledi
Güncelleme:
Denizli'de arıza yapan motosikletini çalıştıramayan vatandaş öfkesine hakim olmayarak aracını ateşe verdi. Dakikalarca çalıştırmaya uğraştığı motosikletini bir anda yakan vatandaş, daha sonra alevlerin karşısına geçip çıkardığı yangını izledi.

  • Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir sürücü, arızalı elektrikli motosikletini benzin dökerek ateşe verdi.
  • Sürücü, yanan motosikletin karşısına geçip oturdu ve yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
  • Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde elektrikli motosikleti arıza yapan sürücü, dakikalarda çaba harcamasına rağmen motosikleti çalıştırmayı başaramadı.

ÇALIŞTIRAMAYINCA ATEŞE VERDİ

Öfkeye kapılan sürücü, akaryakıt istasyonundan benzin alıp gelerek, yolun ortasındaki motosikletinin üzerine döküp ateşe verdi.

KARŞISINA GEÇİP İZLEDİ

Saniyeler içerisinde alevler içerisinde kalan motosikletinin karşısına geçip oturan sürücü, yanan aracını istedi. Yoldan geçene diğer sürücülerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını, kısa sürede söndürdü.

"SEN NE YAPTIN BE DAYI..."

Yanan motosikleti cep telefonuyla görüntüleyen sürücüler, arızadan dolayı çalıştırmadığı motosikletini ateşe veren sürücüye, "Sen ne yaptın be dayı..." diyerek seslendi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Yaşam
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Biz Türkler, tüp bittiğinde sallayan, pil bittiğinde ısıran, şampuan bittiğinde su katıp çalkalayan insanlarız. Kısacası biz bitti demeden bitmez. Pire için değil yorgan, komple yorgan fabrikasını bile yakarız.

Yorum Beğen41
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıhsyn cskn:

onlar eskidendi 360 bin küsür yeraltı maden arama ruhsatı yabancılara peşkeş çekilmiş ekonomik olarak işgal altındayız milletin tüyü kıpırdamıyor kürşat çin hikayesini herkes hayalinde kendi yaşıyor keçinin kıçı açıkta maalesef kardeşim içler acısı

yanıt10
yanıt12
