Ünlü model ve sunucu Çağla Şikel'in sunduğu programın yayınlanmaması izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Programın neden yayınlanmadığına dair detaylar araştırılıyor. Peki, Çağla Şikel bugün neden yok? Bugün Çağla Şikel programı yok mu, neden yok? İşte detaylar...

Çağla Şikel bugün neden yok? Bugün Çağla Şikel programı yok mu, neden yok?

Çağla Şikel'in programı neden yayınlanmadı merak konusu oldu. Arama motorlarında Çağla Şikel'in programı yayınlanmayacak mı sorgulatılıyor. Peki, Çağla Şikel bugün neden yok? Bugün Çağla Şikel programı yok mu, neden yok? Detaylar haberimizde...

ÇAĞLA ŞİKEL KİMDİR?

2 Ocak 1979 tarihinde, Asuman ve Hüseyin Şıkel çiftinin ikinci çocuğu olarak İstanbul'da doğdu. Mali müşavir olan babası Karslı bir Azerbaycanlı, ev hanımı olan annesi ise Çerkes kökenleri de bulunan bir Adanalıdır. Berna adında bir ablası vardır.

Çağla Şıkel, eğitim hayatına İstanbul'da 1985-1989 tarihleri arasında Ahmet Hamdi Tanpınar İlkokulu'nda başladı ve ilkokul 4. sınıftan itibaren İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda bale eğitimi aldı. İlkokulu bitirdikten sonra 1990-1993 yılları arasında ortaokul eğitimini, 1993-1996 yılları arasında lise eğitimini tamamladı. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda 1997-1999 yıllarında lisans eğitimi aldı ve 1999 senesinde mezun oldu.

ÇAĞLA ŞİKEL NEDEN YOK?

Çağla Şikel'in programı Çağla ile Yeni Bir Gün hafta içi her gün saat 10.00'da FOX TV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Sevilen program 2 gündür ekranlara gelmemesinin ardından Çağla Şikel neden yok sorusu araştırılmaya başlandı. Çağla Şikel programının neden yayınlanmadığı hakkında henüz kanaldan resmi bir açıklama gelmemiştir.