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Sakarya Taraklı'da damat, arkadaşlarınca tuzlu suyla yıkanıp toprak yolda yürütüldü

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Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki düğünde damat, arkadaşları tarafından çorapsız ve ayakkabısız olarak düğün salonuna kadar yürütüldü. Salonun önünde ayakları tuzlu suyla yıkandıktan sonra toprak yolda yürütülen damat, halay sırasında arkadaşlarına baklava yedirdi.

Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki düğünde damat çıplak ayakla yürüdü, halayda baklava dağıttı.

Nurcan Yıldırım ile Emin Karakaş'ın düğün töreni öncesi damat ve davetliler, Mahdumlar Mahallesi'nde konvoy halinde "gelin alması" yaptı.

Arkadaşları, Karakaş'ı düğün salonuna kadar çorapsız ve ayakkabısız yürüttü.

Düğün salonunun önünde Karakaş'ın arkadaşları, önce damadın ayaklarını tuzlu suyla yıkadı, daha sonra toprak yolda yürüttü.

Karakaş, halay çekildiği sırada arkadaşlarına baklava yedirdi.

Kaynak: AA
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