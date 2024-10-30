Cadılar Bayramı Halloween kutlama sözleri ve mesajları!

Cadılar Bayramı kutlandığı ülkelerde daha yaygın kullanılan ismiyle Halloween, her sene 31 Ekim'de genellikle Batı dünyası ülkelerinde kutlanan bir bayramdır. Gelenek, insanların hayaletleri kovmak için şenlik ateşleri yakıp kostümler giydiği antik Samhain festivaliyle ortaya çıkmıştır. Samhain, kış mevsiminin gelmesini işaretleyen ve Azizler Günü ile birlikte Cadılar Bayramı'nın kökenini oluşturan bir dini festivalidir.

CADILAR BAYRAMI NEDİR ?

Cadılar Bayramı, her sene 31 Ekim'de kutlanan, öncelikle Pagan ve sonrasında Hristiyan kökleri olmasına rağmen günümüzde seküler bir kutlama halini almış bayram. Çocukların, genellikle korkunç kostümler giyerek, kapı kapı dolaşıp şekerleme ve harçlık topladığı bir bayramdır.

CADILAR BAYRAMI NE ZAMAN?

Cadılar Bayramı, her sene 31 Ekim'de kutlanır. Bu yıl yani 2022'de ise Cadılar Bayramı 31 Ekim Pazartesi günü kutlanacak.

Çocukların genellikle korkunç kostümler giyerek kapı kapı dolaşıp şeker, meyve ve diğer hediyeleri topladığı bir bayram. Diğer Cadılar Bayramı kutlamaları arasında maskeli balolar, korku filmi seansları ve perili olduğuna inanılan evlere düzenlenen geziler sayılabilir. Cadılar Bayramı genellikle Batı ülkelerinde kutlanır.

CADILAR BAYRAMI HANGİ ÜLKELERDE KUTLANIYOR?

Cadılar Bayramı, başlıca Kuzey Amerika ve Britanya Adaları'nda yer alan ülke ve bölgelerde kutlanır. Bu bölgelerde çok büyük ve görkemli bir festival olan Cadılar Bayramı kutlamaları, Amerikan kültürünün etkisiyle Avrupa ve Okyanusya'da yer alan diğer Batılı ülkelerin yanı sıra Japonya, Filipinler ve Latin Amerika'da da yaygınlaşmaktadır.

CADILAR BAYRAMI İLGİLİ GÜZEL SÖZLER NELERDİR?

• Cadılar Bayramı eğlencesi yakında başlayacak. Umarım günün inanılmaz ve harika ikramlarla doludur. Büyüleyici bir gece ve mutlu bir Cadılar Bayramı geçirin.

• Hile veya ikram, bence Cadılar Bayramı'nda tatlısın ve her zaman. Korkunç ürpertici ve korkutucu ve çok eğlenceli olsun. Mutlu Cadılar Bayramı.

• Cadılar Bayramı dilekleri, hoş korkutucu bir gün ve nefis büyülü bir gece için yolunuza gönderiliyor. Cadılar Bayramı ruhu seninle olsun.

• Birisi bana bu Cadılar Bayramı'nda cadı kostümü giyeceğini söyledi. Beni kandırabilirdin çünkü zaten giydiğini sanıyordum. Sadece seninle dalga geçiyorum. Cadılar Bayramınız Kutlu Olsun.

• Şeker mi şaka mı. Çok tatlısın ve buluşabilseydik harika olur. Cadılar Bayramı selamlar ve en mutlu Cadılar Bayramı için en iyi dileklerimle.

• En korkunç görünümlü kostüm arayışımda, hiçbir şeyin giydiğiniz kıyafetlerden daha korkutucu olmadığını fark ettim. Tamam, sen kazandın! Samimi Cadılar Bayramı dileklerimle.

• Bahçenizdeki iskeleti seviyorum. Bunca yıl dolabında saklandığın mı? Kıkırdamalar. Ürkütücü bir Cadılar Bayramı geçirin.

• Cadılar Bayramı'nın gücünün, süpürgenizi ve ruhunuzu şarj etmesine izin verin. Dolunay tüm iyi şeyleri hayatınıza getirsin.

• Cadılar Bayramı ile ilgili en çok sevdiğim şey, çocuklarımın topladığı şekerlerin çoğunu yiyeceğim. Hayat güzel. Cadılar Bayramı daha iyi yapar. Tatlı bir tane al.

• Cadılar Bayramı'nda giyinmek için asla çok yaşlı değilsin ve büyülü bir Cadılar Bayramı gecesinde çıplak kalmak için asla çok yaşlı değilsin. Cadılar Bayramı'nda iyi eğlenceler dostum.

• Cadılar Bayramı için Süpermen olmak istediğini duydum. Suç yok, ama bence Family Guy'dan Peter gibi daha iyi olacaksın. Keyifli ve rahat bir Cadılar Bayramı geçirin.

• Bazı insanlar ölmüşlerin Cadılar Bayramı'nda yaşayanları ziyaret etmek için ölümden döndüğüne inanıyorlar mı? Umarım sizi ziyarete gelenler bu Cadılar Bayramı'nda yüzünüze bir gülümseme koyarlar.

• Cadılar Bayramı, her yaştan çocuğun tadını çıkarabileceği bir tatil. Umarım sen ve çocuğunuz çok eğlenir. En iyi Cadılar Bayramı, asla büyümek istemeyen birinden istiyor.

• Penceremde bir balkabağı görürsen, o zaman Cadılar Bayramı olduğunu biliyorsun. Umarım seni gerçekten çığlık atan bir tür gün olur.

• Cadılar Bayramı'nda, ağlayana kadar güldüğünüzü umarız ve umarım Cadılar Bayramı, oynadığınız numaraların sayısından çok daha fazlasını alır. Cadılar Bayramı'nın tadını sonuna kadar çıkarın.

• Bir hile veya bir tedavi seçimi verildiğinde, ikincisini alırım. Hayatımın en iyi muamelesi olduğunu bilmek, bu yüzden Cadılar Bayramı'nda sana en iyisini diliyorum.

• Cadılar Bayramınız Kutlu Olsun, Cadılar Bayramınız Kutlu Olsun, Cadılar Bayramınız Kutlu Olsun! Yedekli? Evet. Sıkıcı? Hayır. Umarım sizinkiler her yönden hoş, korkutucu ve tatlıdır. Umarım eğlenceli bir deneyimdir.

• Pencerede siyah bir kedi ve benim kasımda bir balkabağı var. Çimenlikte bir hayalet ve bir cadı var. Bu bana Cadılar Bayramı'nın çok yakın olduğunu söylüyor, bu yüzden size Cadılar Bayramınız kutlu olsun

• Bir tılsım veya muska size çok iyi şanslar getirebilir. Bu Cadılar Bayramı kartı da olabilir, çünkü içinde iyi şanslar sıkışmış. Mutlu Cadılar Bayramı dilekleri de içeride sıkışır