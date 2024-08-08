BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? Gemlik, Mudanya, Nilüfer 8-9 Ağustos 2024 Bursa su kesintisi listesi!

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 9 Ağustos günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 9 Ağustos su kesintisi saatleri...

8 AĞUSTOS BURSA SU KESİNTİSİ

Güncel Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

GEMLİK SU KESİNTİSİ

KURŞUNLU

Planlanan Başlangıç Tarihi: 06/08/2024 00:10

Planlanan Bitiş Tarihi: 07/08/2024 23:50

Aciklama: BUSKI Genel Müdürlügümüz Icmesuyu Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda Gemlik Ilcesi Kursunlu ve Gencali (Kumsaz Mevki Dahil) Mahalleleri, Mudanya Ilcesi Altintas Mahallesi (Çamlibel Bölgesi ve Kizilay Mudanya Genclik ve Saglik Kampi Dahil) ve Güzelyali Burgaz Mahallesinin Altin Kum ve Adalet konaklari civarinda, 07.08.2024 tarihi 00.10-23.50 saatleri arasinda su kesintisi yapilacaktir.Tedbirli olunmasi rica olunur

KesimTarihi: 06/08/2024 00:10

MUDANYA SU KESİNTİSİ

ALTINTAŞ

Planlanan Başlangıç Tarihi: 06/08/2024 00:10

Planlanan Bitiş Tarihi: 07/08/2024 23:50

Aciklama: BUSKI Genel Müdürlügümüz Icmesuyu Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda Gemlik Ilcesi Kursunlu ve Gencali (Kumsaz Mevki Dahil) Mahalleleri, Mudanya Ilcesi Altintas Mahallesi (Çamlibel Bölgesi ve Kizilay Mudanya Genclik ve Saglik Kampi Dahil) ve Güzelyali Burgaz Mahallesinin Altin Kum ve Adalet konaklari civarinda, 07.08.2024 tarihi 00.10-23.50 saatleri arasinda su kesintisi yapilacaktir.Tedbirli olunmasi rica olunur

KesimTarihi: 06/08/2024 00:10

AYDINPINAR

Planlanan Başlangıç Tarihi: 08/08/2024 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 08/08/2024 21:00

Aciklama: BUSKI Genel Müdürlügümüz Elektrik Makine ve Malzeme Ikmal Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda Mudanya Ilcesi Aydinpinar Mahallesi, Yörükali Mahallesi, Mürsel Mahallesi, Ülkü Mahallesi, Dedeköy Mahallesi, Kücükyenice Mahallesi, Mudanya Devlet Hastanesi, Bademli Mahallesi üst kisimlari, Güzelyali Siteler Mahallesi üst kisimlari, Göynüklü Mahallesi üst kisimlari, Çagrisan Mahallesi üst kisimlari ve civarinda 08.08.2024 tarihinde saat 09:00 - 21.00 saatleri arasinda su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur.

KesimTarihi: 08/08/2024 09:00

ÇAYÖNÜ

Planlanan Başlangıç Tarihi: 08/08/2024 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 08/08/2024 18:00

Aciklama: BUSKI Genel Müdürlügümüz Icmesuyu Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda Mudanya Ilcesi Çayönü Mahallesi ve civarinda 08.08.2024 tarihinde 09:00 - 18:00 saatleri arasinda su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur.

KesimTarihi: 08/08/2024 09:00

NİLÜFER SU KESİNTİSİ

BEŞEVLER

Planlanan Başlangıç Tarihi: 07/08/2024 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 07/08/2024 19:00

Aciklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi Beşevler Mahallesi; Güneş Cadde, Papatya Sokak, Bilginler Cadde arasında kalan bölge ve civarında, 07.08.2024 tarihinde 09.00-19.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

KesimTarihi: 07/08/2024 09:00

YILDIRIM SU KESİNTİSİ

DEĞİRMENÖNÜ

Planlanan Başlangıç Tarihi: 08/08/2024 14:30

Planlanan Bitiş Tarihi: 08/08/2024 18:00

Aciklama: Yıldırım İlçesi C2 D-18 Alt bölgesinde bulunan Değirmenönü Mahallesi Çaldıran Cadde ve civarında arıza nedeniyle 08.08.2024 İle tarihinde 14:30 ile 18:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmaların erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden , vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.