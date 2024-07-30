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BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? İznik, Mustafakemalpaşa, Nilüfer 30-31 Temmuz 2024 Bursa su kesintisi listesi!

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BUSKİ İznik, Mustafakemalpaşa, Nilüfer su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 31 Temmuz günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 31 Temmuz Bursa su kesintisi saatleri!

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 31 Temmuz günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 31 Temmuz su kesintisi saatleri!

31 TEMMUZ BURSA SU KESİNTİSİ

Güncel Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

İZNİK SU KESİNTİSİ

SÜLEYMANİYE

Planlanan Başlangıç Tarihi: 30/07/2024 10:30

Planlanan Bitiş Tarihi: 30/07/2024 21:00

Aciklama: İznik Süleymaniye Mahallesi, Şebeke hattında oluşan arıza patlak nedeniyle, 30.07.2024 Tarihinde 10.30-21.00 Saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmaların erken tamamlanması durumunda, şebekeye su belirtilen zamandan daha önce verilebilecektir.

KesimTarihi: 30/07/2024 10:30

MUSTAFAKEMALPAŞA SU KESİNTİSİ

HAMİDİYE

Planlanan Başlangıç Tarihi: 29/07/2024 16:30

Planlanan Bitiş Tarihi: 29/07/2024 18:30

Aciklama: Mustafakemalpaşa İlçesi HAMİDİYE mahallesinde Müheahhit Firma Kazı Esnasında Şebeke Borusuna Zarar Vermesi nedeniyle 29.07.2024 tarihinde 16:30 ile 18:30 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmanın erken bitmesi durumunda sular erken verilecektir.

KesimTarihi: 29/07/2024 16:30

NİLÜFER SU KESİNTİSİ

ALTINŞEHİR

Planlanan Başlangıç Tarihi: 31/07/2024 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 31/07/2024 19:00

Aciklama: BUSKI Genel Müdürlügümüz Isletmeler 1.Bölge Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda Nilüfer Ilcesi Altinsehir Mahallesi; Özlüce Bulvari, Ugur Mumcu Bulvari, Çetin Emec Caddesi, Muammer Aksoy Caddesi arasinda kalan bölge ve civarinda, 31.07.2024 tarihinde, 09:00 - 19.00 saatleri arasinda su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur.

KesimTarihi: 31/07/2024 09:00

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