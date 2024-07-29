BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? Mustafakemalpaşa, Osmangazi, Nilüfer 29-30 Temmuz 2024 Bursa su kesintisi listesi!

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 30 Temmuz günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 30 Temmuz su kesintisi saatleri!

29 TEMMUZ BURSA SU KESİNTİSİ

Güncel Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

MUSTAFAKEMALPAŞA SU KESİNTİSİ

HAMİDİYE

Planlanan Başlangıç Tarihi: 29/07/2024 16:30

Planlanan Bitiş Tarihi: 29/07/2024 18:30

Aciklama: Mustafakemalpaşa İlçesi HAMİDİYE mahallesinde Müheahhit Firma Kazı Esnasında Şebeke Borusuna Zarar Vermesi nedeniyle 29.07.2024 tarihinde 16:30 ile 18:30 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmanın erken bitmesi durumunda sular erken verilecektir.

KesimTarihi: 29/07/2024 16:30

NİLÜFER SU KESİNTİSİ

DEMİRCİ

Planlanan Başlangıç Tarihi: 11/07/2024 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 11/08/2024 18:00

Aciklama: BUSKI Genel Müdürlügümüz Icmesuyu Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda Nilüfer Ilcesi Demirci Mahallesi ve civarinda 11.07.2024-11.08.2024 tarihleri arasinda 09:00 - 18:00 saatleri arasinda zaman zaman su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur.

KesimTarihi: 11/07/2024 09:00

ESENTEPE

Planlanan Başlangıç Tarihi: 29/07/2024 12:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 29/07/2024 14:00

Aciklama: Nilüfer İlçesi Esentepe Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi ve civarı arıza nedeniyle 29.07.2024 tarihinde 12:00 ile 14:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve muslukları kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

KesimTarihi: 29/07/2024 12:00

KAYAPA

Planlanan Başlangıç Tarihi: 25/07/2024 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 25/08/2024 18:00

Aciklama: BUSKI GENEL MÜDÜRLÜGÜMÜZ IÇMESUYU DAIRESI BASKANLIGI TARAFINDAN YAPILACAK ÇALISMALAR KAPSAMINDA NILÜFER ILÇESI KAYAPA MAHALLESI, 30 AGUSTOS ZAFER MAHALLESI, KAYAPA ORGANIZE SANAYI BÖLGESI VE CIVARINDA 25.07.2024-25.08.2024 TARIHLERI ARASINDA 09:00 - 18:00 SAATLERI ARASINDA ZAMAN ZAMAN SU KESINTISI YAPILACAKTIR. TEDBIRLI OLUNMASI RICA OLUNUR.

KesimTarihi: 25/07/2024 09:00

ÜÇEVLER

Planlanan Başlangıç Tarihi: 29/07/2024 10:30

Planlanan Bitiş Tarihi: 29/07/2024 13:00

Aciklama: NİLÜFER İLÇESİ; C4_B53 Alt bölgesinde bulunan, Üçevler Mahallesi Dereçavuş Sokak ve civarı arıza nedeniyle 29.07.2024 tarihinde 10:30 ile 13:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

KesimTarihi: 29/07/2024 10:30

OSMANGAZİ SU KESİNTİSİ

ALTINOVA

Planlanan Başlangıç Tarihi: 29/07/2024 09:30

Planlanan Bitiş Tarihi: 29/07/2024 12:00

Aciklama: Osmangazi İlçesi C4_D11 Altınova Mahallesi Yıldırım Sokak ve civarı arıza nedeniyle 29.07.2024 tarihinde 09.30 ile 12.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

KesimTarihi: 29/07/2024 09:30

AVDANCIK

Planlanan Başlangıç Tarihi: 28/07/2024 20:50

Planlanan Bitiş Tarihi: 28/07/2024 23:50

Aciklama: Osmangazi İlçesi Avdancık Mahallesi seçköy caddesi ve civarı arıza nedeniyle 28.07.2024 tarihinde 20:50 ile 23:50 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve muslukları gerekmektedir.

KesimTarihi: 28/07/2024 20:50

DOĞANEVLER

Planlanan Başlangıç Tarihi: 29/07/2024 10:30

Planlanan Bitiş Tarihi: 29/07/2024 11:30

Aciklama: Osmangazi İlçesi C4-D31 Alt bölgesinde bulunan Doğanevler Mahallesi 1.Dumlupınar Sokak ve civarı arıza nedeniyle 29.07.2024 tarihinde 10:30 ile 11:30 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

KesimTarihi: 29/07/2024 10:30