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BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? Mustafakemalpaşa, Osmangazi, Nilüfer 23-24 Temmuz 2024 Bursa su kesintisi listesi!

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BUSKİ Mustafakemalpaşa, Osmangazi, Nilüfer su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 24 Temmuz günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 24 Temmuz Bursa su kesintisi saatleri!

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 24 Temmuz günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 24 Temmuz su kesintisi saatleri!

23 TEMMUZ BURSA SU KESİNTİSİ

Güncel Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

MUSTAFAKEMALPAŞA SU KESİNTİSİ

YUNUS EMRE

Planlanan Başlangıç Tarihi: 20/07/2024 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 20/08/2024 18:00

Aciklama: BUSKI Genel Müdürlügümüz Kanalizasyon Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda, Mustafakemalpasa Ilcesi Yunusemre Mahallesi, Mustafakemalpasa Kücük Sanayi Sitesi ve civarinda 20.07.2024-20.08.2024 tarihleri arasinda 09:00 - 18:00 saatleri arasinda zaman zaman su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur.

KesimTarihi: 19/07/2024 16:30

NİLÜFER SU KESİNTİSİ

ALTINŞEHİR

Planlanan Başlangıç Tarihi: 23/07/2024 10:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 23/07/2024 11:00

Aciklama: Nilüfer İlçesi C4_B60 Alt bölgesinde bulunan Altınşehir Mahallesi 211. Sokak ve civarı arıza nedeniyle 23.07.2024 tarihinde 10:00 ile 11:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

KesimTarihi: 23/07/2024 10:00

OSMANGAZİ SU KESİNTİSİ

ADALET

Planlanan Başlangıç Tarihi: 23/07/2024 16:15

Planlanan Bitiş Tarihi: 23/07/2024 17:30

Aciklama: Osmangazi İlçesi C4 B-12 Alt Bölgesinde bulunan Adalet Mahallesi Başak Sokak ve civarı arıza nedeniyle 23/07/2024 tarihinde 16:15 ile 17:30 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

KesimTarihi: 23/07/2024 16:15

ALTINOVA

Planlanan Başlangıç Tarihi: 23/07/2024 15:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 23/07/2024 17:00

Aciklama: Osmangazi İlçesi C4_D11 Altınova Mahallesi Kebir Sokak ve civarı arıza nedeniyle 23.07.2024 tarihinde 15.00 ile 17.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

KesimTarihi: 23/07/2024 15:00

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