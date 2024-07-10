BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 10-11 Temmuz 2024 Bursa su kesintisi listesi!

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 11 Temmuz günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 11 Temmuz su kesintisi saatleri!

10 TEMMUZ BURSA SU KESİNTİSİ

Güncel Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Planlanan Başlangıç Tarihi: 10/07/2024 11:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 10/07/2024 15:00

Aciklama: Nilüfer İlçesi C4 B Demirci Mahallesi Demirci Cadde ve civarı İçmesuyu daire başkanlığı çalışması nedeniyle 10.07.2024 tarihinde 11:00 ile 15:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

KesimTarihi: 10/07/2024 11:00

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Planlanan Başlangıç Tarihi: 10/07/2024 11:20

Planlanan Bitiş Tarihi: 10/07/2024 13:00

Aciklama: Nilüfer İlçesi C4_B41Alt bölgesinde bulunan Fethiye Mahallesi Ulu Cadde ve civarında arıza nedeniyle 10/07/2024 tarihinde 11:20 ile 13:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmaların erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan önce verilecektir.

KesimTarihi: 10/07/2024 11:20