BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 8-9 Temmuz 2024 Bursa su kesintisi listesi!

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 9 Temmuz günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 9 Temmuz su kesintisi saatleri!

8 TEMMUZ BURSA SU KESİNTİSİ

Güncel Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Planlanan Başlangıç Tarihi: 09/07/2024 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 10/07/2024 18:00

Aciklama: BUSKI Genel Müdürlügümüz Isletmeler 1. Bölge Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda Osmangazi Ilcesi Gündogdu Mahallesi Dumlupinar Caddesi, 7. Kurt Sokak, Diyar Sokak ve civarinda 09.07.2024 tarihinde saat 09.00 dan baslayip, 10.07.2024 tarihi saat 18.00 'e kadar (32 saat) su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur.

KesimTarihi: 08/07/2024 16:30

---

Planlanan Başlangıç Tarihi: 09/07/2024 10:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 25/07/2024 16:00

Aciklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Yıldırım İlçesi Hamamlıkızık Mahallesi 361.Sokak ve civarında 09.07.2024-25.07.2024 tarihleri arasında 10:00 - 16:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

KesimTarihi: 09/07/2024 10:00