BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 1-2 Temmuz 2024 Bursa su kesintisi listesi!

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 2 Temmuz günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 2 Temmuz su kesintisi saatleri!

1 TEMMUZ BURSA SU KESİNTİSİ

Güncel Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Osmangazi İlçe Demirtaş Sakarya Mahallesi 79. Sokak ve civarı arıza nedeniyle 01.07.2024 tarihinde 12.00 ile 14:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 01/07/2024 12:00 ~ 01/07/2024 14:00

Kesim Zamanı:01/07/2024 12:00

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Osmangazi İlçesi C4_D30 Alt bölgesinde bulunan Panayır Mahallesi Elmas Sokak ve civarı arıza nedeniyle 01.07.2024 tarihinde 14:45 ile 19:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 01/07/2024 14:45 ~ 01/07/2024 19:00

Kesim Zamanı:01/07/2024 14:45