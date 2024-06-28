BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 28-29 Haziran 2024 Bursa su kesintisi listesi!

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 29 Haziran günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 29 Haziran su kesintisi saatleri!

28 HAZİRAN BURSA SU KESİNTİSİ

Güncel Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

YILDIRIM İLÇESİ; C4 - D20 / C4 - D22 Alt bölgesinde bulunan, Millet Mahallesi (SAKARYA MAH.) 1. Merkez Sokak ve civarı arıza nedeniyle 28.06.2024 tarihinde 11:00 ile 12:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 28/06/2024 11:00 ~ 28/06/2024 12:00

Kesim Zamanı:28/06/2024 11:00

---

Yıldırım İlçesi C2 D-18 Alt bölgesinde bulunan Değirmenönü Mahallesi Durak Sokak ve civarında arıza nedeniyle 28.06.2024 İle tarihinde 11:50 ile 13:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmaların erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden , vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 28/06/2024 11:50 ~ 28/06/2024 13:00

Kesim Zamanı:28/06/2024 11:50