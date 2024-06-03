BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 3-4 Haziran 2024 Bursa su kesintisi listesi!

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 4 Haziran günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 4 Haziran su kesintisi saatleri...

3 HAZİRAN BURSA SU KESİNTİSİ

Güncel Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Osmangazi İlçesi C4_D15 alt bölgesinde bulunan Küçükbalıklı Mahallesi Bulut Sokak ve civarı arıza nedeniyle 03.06.2024 tarihinde 14:00 ile 16:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 03/06/2024 14:00 ~ 03/06/2024 16:00

Kesim Zamanı:03/06/2024 14:00

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BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İçme suyu Daire Başkanlığı tarafından Yapılacak Çalışmalar Kapsamında Nilüfer İlçesi Kayapa Mahallesi, 30 Ağustos Zafer Mahallesi, Karşıbağlar Caddesindeki isale hattı çalışmaları sebebiyle, 03.06.2024 tarihinde 09:00-18:00 saatleri arasında Kayapa Mahallesi, 30 Ağustos Zafer Mahallesi, Kayapa Organize Sanayi Bölgesi, Kayapa Toki ve civarında su kesintisi yapılacaktır. Söz konusu bölgelerdeki çalışmaların bitimini müteakip şebekeye su verilecektir. Çalışmalarımızın erken bitebileceği göz önüne alınarak vatandaşlarımızın musluklarını kapalı tutmaları hususunda dikkatli olmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 03/06/2024 09:00 ~ 03/06/2024 18:00

Kesim Zamanı:03/06/2024 09:00