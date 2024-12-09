BUSKİ Bursa su kesintisi! 9-10 Aralık Nilüfer, İnegöl, Gemlik su kesintisi listesi
BUSKİ Nilüfer, İnegöl, Gemlik su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 10 Aralık günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu.
Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 10 Aralık günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 10 Aralık su kesintisi saatleri!
BURSA SU KESİNTİSİ
Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
MUSTAFAKEMALPAŞA SU KESİNTİSİ
YUNUS EMRE
- Planlanan Başlangıç Tarihi: 07/12/2024 09:00
- Planlanan Bitiş Tarihi: 07/01/2025 18:00
- Açıklama: BUSKI Genel Müdürlügümüz Kanalizasyon Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda, Mustafakemalpasa Ilcesi Yunusemre Mahallesi, Mustafakemalpasa Kücük Sanayi Sitesi ve civarinda 07.12.2024-07.01.2025 tarihleri arasinda 09:00 - 18:00 saatleri arasinda zaman zaman su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur.
NİLÜFER SU KESİNTİSİ
FETHİYE
- Planlanan Başlangıç Tarihi: 09/12/2024 11:00
- Planlanan Bitiş Tarihi: 09/12/2024 13:00
- Açıklama: Nilüfer İlçesi Fethiye Mahallesi Çavdar Sokak ve civarında İçmesuyu Dairesi Başkanlığı çalışması nedeniyle 09/12/2024 tarihinde 11:00 ile 13:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmaların erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden , vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir
- Kesim Tarihi: 09/12/2024 11:00