Üye Girişi
Haberler
Muhalifler Şam'da! Başkentin güneyine ilk adım atıldı

Muhalifler başkente ilk adımı attı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan para kulesi yapan Özel'e sert yanıt

Özel'in kulesi Erdoğan'ı kızdırdı

 Doha'da çekilen fotoğraf çok şey anlatıyor! Bu sefer ipler Türkiye'nin elinde

Doha'da çekilen fotoğraf çok şey anlatıyor
Babacan'dan net tavır: Yüzde 5'lik bir ihtimal dahi olsa destek veririz

Babacan'dan net tavır: Yüzde 5'lik bir ihtimal dahi olsa destek veririz

BUSKİ Bursa su kesintisi! 8-9 Aralık Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

BUSKİ Bursa su kesintisi! 8-9 Aralık Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BUSKİ Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 8 Aralık günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 8 Aralık Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 8 Aralık günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 8 Aralık su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

MUSTAFAKEMALPAŞA SU KESİNTİSİ

YUNUS EMRE

  • Planlanan Başlangıç Tarihi: 07/12/2024 09:00
  • Planlanan Bitiş Tarihi: 07/01/2025 18:00
  • Açıklama: BUSKI Genel Müdürlügümüz Kanalizasyon Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda, Mustafakemalpasa Ilcesi Yunusemre Mahallesi, Mustafakemalpasa Kücük Sanayi Sitesi ve civarinda 07.12.2024-07.01.2025 tarihleri arasinda 09:00 - 18:00 saatleri arasinda zaman zaman su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur.

NİLÜFER SU KESİNTİSİ

HASANAĞA

  • Planlanan Başlangıç Tarihi: 21/11/2024 09:00
  • Planlanan Bitiş Tarihi: 20/12/2024 18:00
  • Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi Hasanağa Mahallesi, Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi ve civarında 21.11.2024 - 20.12.2024 tarihleri arasında 09:00-18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur
  • Kesim Tarihi: 21/11/2024 09:00
Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
img

Bu kez Türk medyasına konuştu! Heyet Tahrir Şam liderinden kritik mesajlar
img

Cezaevinde testislerine atılan tekme geleceğini kararttı
img

Babacan'dan net tavır: Yüzde 5'lik bir ihtimal dahi olsa destek veririz
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Cumartesi hangi diziler var? 7 Aralık Cumartesi TV'de bu akşamki diziler CANLI maç izle! (BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Beşiktaş Fenerbahçe maçı nereden izlenir? İstanbul İSKİ su kesintisi! 8-9 Aralık Başakşehir, Küçükçekmce, Esenyurt su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 8-9 Aralık Sincan, Mamak, Beypazarı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 8-9 Aralık Yüreğir, Çukurova, Seyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Alanya, Kepez 8-9 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 8-9 Aralık Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, Nizip, Şahinbey 8-9 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 8-9 Aralık Ödemiş, Seferihisar, Konak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 8-9 Aralık Karatay, Meram, Selçuklu su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? 8 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! İkizler, Yengeç, Oğlak, Balık burcu yorumu! 8 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.