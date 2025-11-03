Buse Terim kimdir? Fatih Terim'in kızı Buse Terim kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Moda dünyasında adından sıkça söz ettiren, sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip Buse Terim, hem tarzıyla hem de projeleriyle dikkat çekiyor. Peki, ünlü teknik direktör Fatih Terim'in kızı olarak da tanınan Buse Terim kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? İşte merak edilen detaylar haberin devamında yer alıyor.

BUSE TERİM KİMDİR?

Buse Terim, Türk moda dünyasının önde gelen isimlerinden biridir. 1 Ocak 1990 tarihinde İstanbul'da doğan Terim, ünlü teknik direktör Fatih Terim'in kızıdır. Eğitimini New York'ta Fashion Institute of Technology'de Moda Pazarlama ve Yöneticiliği üzerine tamamladı.

Eğitim sürecinde dünyaca ünlü moda markalarında staj yaparak sektör deneyimi kazandı. Türkiye'ye döndükten sonra moda bloggerlığına başlayan Terim, kısa sürede dijital dünyada dikkat çeken bir isim haline geldi.

BUSE TERİM KAÇ YAŞINDA?

1990 doğumlu olan Buse Terim, 2025 yılı itibarıyla 35 yaşındadır.

BUSE TERİM NERELİ?

Buse Terim, İstanbul doğumludur. Ailesi kökeni itibarıyla da Türkiye'nin tanınmış ailelerinden biridir.

BUSE TERİM NE İŞ YAPIYOR?

Buse Terim, moda danışmanı, girişimci ve içerik üreticisi olarak tanınmaktadır. Kendi adını taşıyan buseterim.com.tr web sitesi üzerinden moda, güzellik ve yaşam tarzı konularında içerikler üretmektedir. Ayrıca sosyal medya platformlarında milyonlarca takipçiye ulaşan Terim, YouTube kanalı için moda ve yaşam temalı programlar hazırlamakta ve sunmaktadır.

Uluslararası moda haftalarına katılarak sektörün önde gelen isimleriyle işbirlikleri yapan Terim, Türkiye'de modern stil anlayışını yansıtan isimlerden biri olarak öne çıkmaktadır.

FATİH TERİM KİMDİR?

Fatih Terim, Türk futbolunun en tanınmış isimlerinden biri olup hem futbolcu hem de teknik direktör olarak kariyer yapmıştır. 4 Eylül 1953'te Adana'da doğan Terim, futbolculuk kariyerine Adana Demirspor'da başlamış, daha sonra Galatasaray'da uzun yıllar forma giymiştir. Futbolculuk döneminde özellikle savunma ve orta saha mevkilerinde görev almıştır.

Teknik direktörlük kariyerine 1990'larda adım atan Terim, Galatasaray, AC Milan ve Türkiye millî takımı gibi önemli takımlarda görev yapmıştır. Galatasaray'la UEFA Kupası ve Süper Kupa zaferleri kazanmış, Türkiye millî takımıyla Euro 2008'de yarı finale çıkarak büyük bir başarı elde etmiştir.

Fatih Terim, hem futbolculuk hem de teknik direktörlük döneminde liderliği, disiplin anlayışı ve hırslı yapısıyla tanınır. "İmparator" lakabıyla anılan Terim, Türk futbolunda iz bırakan figürlerden biridir.