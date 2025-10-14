Buse Korkmaz kimdir? Fenomen Buse Korkmaz kaç yaşında, nereli?

Son dönemin en çok konuşulan sosyal medya isimlerinden biri olan Buse Korkmaz, hayran kitlesi ve etkileyici paylaşımlarıyla gündemde yer almaya devam ediyor. Onun hakkında merak edilen pek çok detay bulunuyor. Peki, Buse Korkmaz kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? İşte bu soruların yanıtları haberin devamında yer alıyor.

BUSE KORKMAZ KİMDİR?

Buse Korkmaz, sosyal medya dünyasında özellikle TikTok platformunda popüler olmuş genç bir fenomen ve iş kadınıdır. Eğlenceli ve dikkat çekici videolarıyla kısa sürede geniş bir takipçi kitlesine ulaşmış, sosyal medyada kazandığı ünü Kısmetse Olur Aşkın Gücü programına katılarak daha da artırmıştır.

Aynı zamanda kendi güzellik merkezini işletmekte ve sosyal medya üzerinden güzellik, moda ve kişisel yaşam konularında içerikler üretmektedir. Samimi ve doğal tavırları sayesinde takipçileri tarafından sevilen ve sosyal medya ile iş hayatını başarıyla birleştiren bir isimdir.

BUSE KORKMAZ KAÇ YAŞINDA?

Buse Korkmaz, 13 Ocak 2002 doğumludur. Bu da 2025 itibarıyla 23 yaşında olduğu anlamına gelmektedir.

BUSE KORKMAZ NERELİ?

Buse Korkmaz, Türkiye'nin doğusunda yer alan Erzurum ilinde dünyaya gelmiştir.

BUSE KORKMAZ KARİYERİ?

Buse, TikTok'ta paylaştığı videolarla sosyal medya fenomeni olarak tanındı. 2023 yılında Kısmetse Olur Aşkın Gücü programına katılarak daha geniş kitlelerce tanındı. Sosyal medya içerik üretmenin yanı sıra, kendi güzellik merkezini kurarak iş dünyasında da aktif rol alıyor. Takipçilerine genellikle güzellik, moda ve günlük yaşamla ilgili samimi paylaşımlar yapıyor.

ERO KİMDİR?

Ero, gerçek adıyla Eren, 11 Mayıs 2002 doğumlu genç bir rap sanatçısıdır. Fransa'nın Ferney şehrinde doğup büyüyen Ero, hem Türkiye'de hem Avrupa'da tanınan bir rap müzik ismidir. Şarkılarında kişisel deneyimlerini, toplumsal konuları ve duygusal anılarını işler. Sosyal medyada da aktif olan Ero, özellikle TikTok ve Instagram'da hayranlarıyla sık sık etkileşimde bulunuyor. Rap kariyeri ve sosyal medyadaki başarısıyla geniş bir takipçi kitlesi kazanmıştır.