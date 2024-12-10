Üye Girişi
Haberler
İsrail, Suriye genelinde en az 250 hedefe hava saldırısı düzenledi

İsrail tarihinin en büyük hava saldırısı

 İsrail, Suriye topraklarını işgale devam ederken Hizbullah'tan tüm dünyaya uyarı geldi

Hizbullah'ı endişelendiren fotoğraf! Dünyayı açık açık uyardılar

 Türkiye ile ABD arasında kritik 'Suriye' görüşmesi: Türkiye asla izin vermeyecek

Türkiye ile ABD arasında kritik 'Suriye' görüşmesi: Türkiye asla izin vermeyecek
Esad'ın zindanından kan donduran bir haber daha: Asitle eritilen cesetler bulundu

Esad'ın zindanından kan donduran bir haber daha: Asitle eritilen cesetler bulundu

Bursa hava durumu 10 Aralık | Bugün Bursa'da kar var mı, hava nasıl olacak?

Bursa hava durumu 10 Aralık | Bugün Bursa'da kar var mı, hava nasıl olacak?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

10 Aralık'ta Bursa hava durumu merak konusu. Bursa bugün hava nasıl olacak, kar var mı ve hava kaç derece olacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bursa 15 günlük hava durumu ve bu hafta yağmur var mı sorularına yanıt aranıyor. Peki, Bursa hava durumu nedir?

Bursa hava durumu ve bugün Bursa hava sıcaklığı kaç derece olduğu araştırılıyor. Kış aylarının yaklaşmasıyla beraber vatandaşlar, "Bugün hava nasıl olacak?" sorusuna yanıt arıyor. 10 Aralık Bursa hava durumu! Detaylar haberimizdedir…

10 ARALIK BURSA HAVA DURUMU

Bursa şehrinde 10 Aralık 2024 Salı günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 20 dereceyi gösteriyor. 11 Aralık 2024 Çarşamba günü ise havanın Güneşli, ve sıcaklığın 21 derece olacağı tahmin edilmekte. 12 Aralık 2024 Perşembe günü hava Yağmurlu, sıcaklık ise 14 dereceyi gösterecek. 13 Aralık 2024 Cuma günü için havanın Sağanak Yağmurlu olması bekleniyor, sıcaklık da 12 dereceyi bulacak. 14 Aralık 2024 Cumartesi günü için havanın Bulutlu olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 10 dereceyi gösterecek.

Bursa hava durumu 10 Aralık | Bugün Bursa'da kar var mı, hava nasıl olacak?

İL İL HAVA DURUMU RAPORU

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
img

Suriyelilerle ilgili yeni süreci Erdoğan duyurdu
img

Suriye'nin yeni başbakanı belli oldu
img

"Bir Audi'yi bana çok gördüler"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Kocaeli hava durumu 10 Aralık | Bugün Kocaeli'nde yağmur var mı, hava nasıl olacak? MasterChef Beyza ve Eda neden kavga etti? Dün akşam MasterChef'te neler oldu? Bursa hava durumu 10 Aralık | Bugün Bursa'da kar var mı, hava nasıl olacak? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 10-11 Aralık Kasım Bornova, Karşıyaka, Konak elektrik kesintisi Manisa elektrik kesintisi! 10-11 Aralık Turgutlu, Şehzadeler, Salihli elektrik kesintisi İstanbul elektrik kesintisi! 10-11 Aralık Pendik, Ümraniye, Bağcılar elektrik kesintisi Antalya elektrik kesintisi! 10-11 Aralık Alanya, Manavgat, Konyaaltı elektrik kesintisi 10-11 Aralık Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Meram, Ereğli, Akşehir elektrik kesintisi! Adana elektrik kesintisi! 10-11 Aralık Çukurova, Sarıçam, Ceyhan elektrik kesintisi ne zaman biter? Kamışlı Havalimanı nerede, hangi şehirde? Gaziantep elektrik kesintisi! 10-11 Aralık Nizip, İslahiye, Nurdağı elektrik kesintisi listesi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.