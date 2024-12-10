Bursa hava durumu 10 Aralık | Bugün Bursa'da kar var mı, hava nasıl olacak?

Bursa hava durumu ve bugün Bursa hava sıcaklığı kaç derece olduğu araştırılıyor. Kış aylarının yaklaşmasıyla beraber vatandaşlar, "Bugün hava nasıl olacak?" sorusuna yanıt arıyor. 10 Aralık Bursa hava durumu! Detaylar haberimizdedir…

10 ARALIK BURSA HAVA DURUMU

Bursa şehrinde 10 Aralık 2024 Salı günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 20 dereceyi gösteriyor. 11 Aralık 2024 Çarşamba günü ise havanın Güneşli, ve sıcaklığın 21 derece olacağı tahmin edilmekte. 12 Aralık 2024 Perşembe günü hava Yağmurlu, sıcaklık ise 14 dereceyi gösterecek. 13 Aralık 2024 Cuma günü için havanın Sağanak Yağmurlu olması bekleniyor, sıcaklık da 12 dereceyi bulacak. 14 Aralık 2024 Cumartesi günü için havanın Bulutlu olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 10 dereceyi gösterecek.

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