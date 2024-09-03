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Bursa'da İskender nerede yenir? İskender nerede yenmeli?

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Bursa, Türkiye'nin en ünlü İskender kebaplarının anavatanıdır. Ancak birçok restoran ve dükkan bu lezzetli yemeği sunarken, en iyisini bulmak zor olabilir. Bursa'da en iyi İskender kebap nerede yenir, hangi restoranlar öne çıkıyor?

Bursa'da İskender nerede yenir? Sorusu, bu eşsiz lezzeti denemek isteyenlerin merak ettiği konular arasında yer alıyor. İskender kebabının doğduğu şehir olan Bursa, bu lezzeti en iyi şekilde sunan birçok ünlü mekâna ev sahipliği yapıyor. İşte Bursa'da en güzel İskender yapan yerler hakkında detaylı bilgiler...

BURSA'DA İSKENDER NEREDE YENİR?

Kebapçı İskender: İskender kebabının mucidi İskender Efendi'nin torunları tarafından işletilen bu restoran, 1867'den beri aynı lezzeti sunmaktadır. Hem lezzet hem de tarih açısından Bursa'da İskender yemek isteyenlerin mutlaka uğraması gereken bir yerdir.

Bursa'da İskender nerede yenir? İskender nerede yenmeli?

Beykapı İskender: Bursa'da İskender kebabı denemek isteyenler için popüler bir diğer mekân olan Beykapı İskender, sunduğu lezzet ve kaliteli hizmetle tanınır. Samimi ve sıcak bir ortamda İskender kebabı deneyimleyebilirsiniz.

Bursa'da İskender nerede yenir? İskender nerede yenmeli?

Cemil Usta: Bursa'da uzun yıllardır hizmet veren bir diğer ünlü İskender kebapçısı da Cemil Usta'dır. Özellikle kebabın üzerine dökülen sıcak tereyağı ve yoğurdu ile dikkat çeker.

BURSA'DA GEZİLECEK YERLER NERELER?

  • Cumalıkızık
  • Yeşil Türbe ve Yeşil Cami
  • Koza Han
  • Bursa Ulu Camii
  • Gölyazı
  • Tophane
  • Muradiye Külliyesi
Kaynak: Haberler.com / Gündem

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