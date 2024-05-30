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Bursa'da baba dehşeti! Olay ne? Baba çocuklarını neden öldürdü?

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Bursa'da boyacılık yapan Murat Kılıç (39), evinin bodrumunda kızları 11 yaşındaki Zeynep ile 6 yaşındaki Aslı Kılıç'ı kesici aletle, 3 yaşındaki oğlunu ise boğarak öldürdükten sonra polise teslim oldu.

Bursa'da bir baba, bodrum kattaki evinde üç çocuğunu öldürdükten sonra polise teslim oldu. Cani baba kızlarını kesici aletle katlederken 3 yaşındaki oğlunu ise boğarak öldürdü. Eşinin evi 1 yıl önce terk ettiği ortaya çıkan adam, polise "Kendi canıma kıymak istedim Başaramadım. Bilginiz olsun." dedi. Feci olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olay ne? Baba çocuklarını neden öldürdü?

OLAY NE?

Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi Bağlar sokakta bulunan 4 katlı apartmanın bodrum katında saat 15.00 sıralarında bir aile faciası yaşandı. Geçimini boyacılık yaparak kazanan Murat Kılıç'ın eşi Gülay Kılıç, geçen yıl 3 çocuğunu da bırakarak evi terk etti. Bodrum katında oturan Murat Kılıç, birlikte yaşadığı çocukları Zeynep ve Aslı'yı kesici aletle, oğlu Muhammet Ali Kılıç'ı ise boğarak öldürdü.

Bursa'da baba dehşeti! Olay ne? Baba çocuklarını neden öldürdü?

BABA ÇOCUKLARINI NEDEN ÖLDÜRDÜ?

Çocuklarını öldüren Murat Kılıç'ın daha sonra Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ek hizmet binasına giderek "Ben, üç yavrumu öldürdüm. Kendi canıma kıymak istedim. Başaramadım. Bilginiz olsun." dedi.

Kısa sürede belirtilen adrese giden polis ekipleri talihsiz üç çocuğun cansız bedenleriyle karşılaştı. Cesetler, cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Mahalle sakinleri, "Murat Kılıç kendi halinde bir kişiydi. Kimseye zararı yoktu. Sabah evinden sesler geldi. Daha sonra kesildi. Olayı öğrenince inanamadık" dedi.

Bursa'da baba dehşeti! Olay ne? Baba çocuklarını neden öldürdü?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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