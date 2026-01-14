Bursa'da ahşap palet fabrikasında yangın paniği
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir ahşap palet fabrikasında çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken yangın sırasında yükselen alevler ve yoğun duman, Bursa'nın farklı bölgelerinden de görüldü.
Yangın, Samanlı Mahallesi'nde bulunan ahşap palet fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
EKİPLERİN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR
Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Fabrika çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.
ALEVLER ŞEHRİN BİR ÇOK NOKTASINDAN GÖRÜLDÜ
Yangın sırasında yükselen alevler ve yoğun duman, Bursa'nın farklı bölgelerinden de görüldü.