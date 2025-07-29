Bursa BUSKİ su kesintisi! 29-30 Temmuz Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 29 Temmuz günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 29 Temmuz su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

GEMLİK

Planlanan Başlangıç Tarihi: 29/07/2025 09:30

Planlanan Bitiş Tarihi: 29/07/2025 16:00

Kesim Tarihi: 29/07/2025 09:30

Açıklama: SU ARIZA BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI

İNEGÖL

Planlanan Başlangıç Tarihi: 29/07/2025 12:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 29/07/2025 18:00

Kesim Tarihi: 29/07/2025 12:00

Açıklama: Esentepe Mahallesindeki içme suyu arızası bakım onarım çalışması sebebiyle Esentepe, Yunusemre ve Yeni Mahallede 29.07.2025 tarihinde 12:00-18.00 saatleri arası su kesintisi yapılacaktır.

OSMANGAZİ

Planlanan Başlangıç Tarihi: 29/07/2025 12:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 29/07/2025 18:00

Kesim Tarihi: 29/07/2025 12:00

Açıklama: BUSKI Genel Müdürlüğümüz İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Osmangazi İlçesi Yunuseli Mahallesi Yunusemre Sokak ile Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı arasında kalan bölgede, 29.07.2025 tarihinde 12:00-18:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.