Bursa BUSKİ su kesintisi! 28-29 Ekim Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Güncelleme:
BUSKİ Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 28 Ekim günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 28 Ekim Bursa su kesintisi saatleri..

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 28 Ekim günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 28 Ekim su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi ve çevresinde su kesintisi uygulanacaktır.

Başlangıç tarihi: 30 Ekim 2025, saat 09.00

Bitiş tarihi: 30 Ekim 2025, saat 18.00

Daha önce 28 Ekim 2025 tarihinde planlanan kesinti, olumsuz hava koşulları nedeniyle belirtilen tarihe ertelenmiştir. Vatandaşlarımızın gerekli önlemleri almaları önemle rica olunur.

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
