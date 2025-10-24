Haberler

Bursa BUSKİ su kesintisi! 24-25 Ekim Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa BUSKİ su kesintisi! 24-25 Ekim Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
BUSKİ Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 24 Ekim günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 24 Ekim Bursa su kesintisi saatleri..

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 24 Ekim günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 24 Ekim su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

Gemlik - Hamidiye

Planlanan Başlangıç Tarihi: 24 Ekim 2025, 14.00

Planlanan Bitiş Tarihi: 24 Ekim 2025, 15.00

Kesim Tarihi: 24 Ekim 2025, 14.00

Açıklama: İçme suyu arıza bakım ve onarım çalışması yapılacaktır.

Nilüfer - Ataevler

Planlanan Başlangıç Tarihi: 24 Ekim 2025, 09.00

Planlanan Bitiş Tarihi: 24 Ekim 2025, 19.00

Kesim Tarihi: 24 Ekim 2025, 09.00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, Nilüfer ilçesi Ataevler Mahallesi ve civarında 24 Ekim 2025 tarihinde 09.00 - 19.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olmaları rica olunur.

Nilüfer - Odunluk

Planlanan Başlangıç Tarihi: 24 Ekim 2025, 16.50

Planlanan Bitiş Tarihi: 24 Ekim 2025, 23.50

Kesim Tarihi: 24 Ekim 2025, 16.50

Açıklama: Nilüfer ilçesinde, C4_B01 alt bölgesinde bulunan Odunluk Mahallesi Orhangazi Caddesi, Orhaneli Yolu ve civarında arıza çalışması nedeniyle 24 Ekim 2025 tarihinde 16.50 - 23.50 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Osmangazi - Alaşarköy

Planlanan Başlangıç Tarihi: 24 Ekim 2025, 11.20

Planlanan Bitiş Tarihi: 24 Ekim 2025, 18.00

Kesim Tarihi: 24 Ekim 2025, 11.20

Açıklama: Osmangazi ilçesinde, C4_K_Alasar_Gec alt bölgesinde bulunan Alaşarköy Mahallesi, Alaşar Caddesi ve civarında arıza nedeniyle 24 Ekim 2025 tarihinde 11.20 - 18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
