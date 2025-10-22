Bursa BUSKİ su kesintisi! 22-23 Ekim Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 22 Ekim günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 22 Ekim su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

Karacabey - Karakoca Mahallesi ve Çevresi

Planlanan başlangıç tarihi: 22 Ekim 2025 Çarşamba, saat 17.00

Planlanan bitiş tarihi: 23 Ekim 2025 Perşembe, saat 05.00

Kesim tarihi: 22 Ekim 2025, saat 17.00

BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, iklim değişikliğine bağlı kuraklık sonucu su kaynaklarının azalması ve baraj doluluk oranlarının kritik seviyeye düşmesi nedeniyle su tasarrufu amacıyla Karacabey ilçesinin Karakoca, Subaşı, İkizce, Orhaniye, Muratlı, Taşpınar ve Hürriyet mahallelerinde belirtilen tarih ve saatler arasında planlı su kesintisi uygulanacaktır.

Yıldırım - Sakarya Mahallesi

Planlanan başlangıç tarihi: 22 Ekim 2025 Çarşamba, saat 17.00

Planlanan bitiş tarihi: 22 Ekim 2025 Çarşamba, saat 20.00

Kesim tarihi: 22 Ekim 2025, saat 17.00

Yıldırım ilçesi C4_K alt bölgesinde bulunan Sakarya Mahallesi 8. Meriç Sokak ve civarında meydana gelen arıza çalışması nedeniyle 22 Ekim 2025 tarihinde saat 17.00 ile 20.00 arasında su kesintisi yapılacaktır.