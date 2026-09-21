Bursa BUSKİ su kesintisi! 21-22 Eylül Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 21 Eylül günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 21 Eylül su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

Osmangazi – Alaşarköy

Osmangazi ilçesine bağlı Alaşarköy Mahallesi, 9. Çalışkan Sokak ve civarında arıza nedeniyle su kesintisi yapılacaktır. Kesinti, 21 Eylül 2026 tarihinde saat 14.15 ile 15.30 arasında gerçekleştirilecektir.

Osmangazi – Çiftehavuzlar

Osmangazi ilçesine bağlı Çiftehavuzlar Mahallesi, Mert Sokak ve civarında arıza çalışması nedeniyle su kesintisi yapılacaktır. Kesinti, 21 Eylül 2026 tarihinde saat 15.10 ile 16.00 arasında gerçekleştirilecektir.