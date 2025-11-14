Haberler

Bursa BUSKİ su kesintisi! 14-15 Kasım Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

BUSKİ Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 14 Kasım günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 14 Kasım Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 14 Kasım günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 14 Kasım su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

İnegöl – Cuma Mahallesi ve Yenice Mahallesi

Planlanan başlangıç tarihi 17 Kasım 2025 saat 09.00'dur.

Planlanan bitiş tarihi 17 Kasım 2025 saat 18.00'dir.

Kesinti, 17 Kasım 2025 saat 09.00'da başlayacaktır.

Açıklama: Ana hat arızası nedeniyle Cuma Mahallesi, Yenice Mahallesi ve Ağaç İşleri bölgesinde su kesintisi uygulanacaktır.

İnegöl – Ertuğrulgazi Mahallesi

Planlanan başlangıç tarihi 6 Kasım 2025 saat 09.00'dur.

Planlanan bitiş tarihi 16 Kasım 2025 saat 18.00'dir.

Kesinti, 6 Kasım 2025 saat 09.00'da başlayacaktır.

Açıklama: BUSKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında içme suyu hatlarında oluşabilecek arızalara karşı, Ertuğrulgazi Mahallesi'nin İlim, Anıl, Zorlu, Derican ve Işın Sokakları ile Bülbül Caddesi ve çevresinde belirtilen tarihler arasında 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşlarımızın tedbirli olmaları rica olunur.

İnegöl – Cumhuriyet, Ertuğrulgazi ve Sinanbey Mahalleleri ile Metal Sanayi Bölgesi

Planlanan başlangıç tarihi 17 Kasım 2025 saat 09.00'dur.

Planlanan bitiş tarihi 27 Kasım 2025 saat 18.00'dir.

Kesinti, 17 Kasım 2025 saat 09.00'da başlayacaktır.

Açıklama: BUSKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında içme suyu hatlarında oluşabilecek arızalara karşı, Cumhuriyet Mahallesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, Sinanbey Mahallesi ve Metal Sanayi Bölgesi'nde belirtilen tarihler arasında 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşlarımızın tedbirli olmaları rica olunur.

Mustafakemalpaşa – Hamzabey, Atariye, Viraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey Mahalleleri

Planlanan başlangıç tarihi 11 Kasım 2025 saat 09.00'dur.

Planlanan bitiş tarihi 24 Kasım 2025 saat 18.00'dir.

Kesinti, 11 Kasım 2025 saat 09.00'da başlayacaktır.

Açıklama: BUSKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar nedeniyle içme suyu hatlarında oluşabilecek arızalara karşı Hamzabey, Atariye, Viraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey Mahalleleri çevresindeki cadde ve sokaklarda belirtilen tarihler arasında 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşlarımızın tedbirli olmaları rica olunur.

Nilüfer – Ertuğrul Mahallesi

Planlanan başlangıç tarihi 14 Kasım 2025 saat 14.55'tir.

Planlanan bitiş tarihi 14 Kasım 2025 saat 16.55'tir.

Kesinti, 14 Kasım 2025 saat 14.55'te başlayacaktır.

Açıklama: C4 B40 Alt Bölgesinde bulunan Ertuğrul Mahallesi Yusuf Büyük Başaran Caddesi ve çevresinde arıza çalışması nedeniyle belirtilen saatler arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Nilüfer – İhsaniye Mahallesi

Planlanan başlangıç tarihi 14 Kasım 2025 saat 11.45'tir.

Planlanan bitiş tarihi 14 Kasım 2025 saat 13.45'tir.

Kesinti, 14 Kasım 2025 saat 11.45'te başlayacaktır.

Açıklama: C3 B48 Alt Bölgesinde bulunan İhsaniye Mahallesi Ahmet Vefik Paşa Caddesi ve çevresinde arıza çalışması nedeniyle belirtilen saatler arasında su kesintisi yapılacaktır.

Osmangazi – Akpınar Mahallesi

Planlanan başlangıç tarihi 14 Kasım 2025 saat 11.00'dir.

Planlanan bitiş tarihi 14 Kasım 2025 saat 14.30'dur.

Kesinti, 14 Kasım 2025 saat 11.00'de başlayacaktır.

Açıklama: C4 B27 Alt Bölgesinde bulunan Akpınar Mahallesi Hancı Caddesi ve çevresinde arıza çalışması nedeniyle belirtilen saatler arasında su kesintisi uygulanacaktır.

