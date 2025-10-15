Bursa BUSKİ su kesintisi! 14-15 Ekim Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
BUSKİ Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 14 Ekim günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 14 Ekim Bursa su kesintisi saatleri...
BURSA SU KESİNTİSİ
Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:
Nilüfer
Mahalle: Demirci
Planlanan Başlangıç Saati: 15.30
Planlanan Bitiş Saati: 18.00
Kesim Saati: 15.30
Açıklama:
Nilüfer ilçesi C3_B alt bölgesinde bulunan Demirci Mahallesi, Dere Sokak ve çevresinde arıza çalışması nedeniyle 14 Ekim 2025 tarihinde 15.30 ile 18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.
Osmangazi
Mahalle: Gaziakdemir
Planlanan Başlangıç Saati: 15.35
Planlanan Bitiş Saati: 18.35
Kesim Saati: 15.35
Açıklama:
Osmangazi ilçesi C-3 alt bölgesinde bulunan Gaziakdemir Mahallesi, Merinos ve çevresinde arıza çalışması nedeniyle 14 Ekim 2025 tarihinde 15.35 ile 18.35 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.
Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden vatandaşların tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.
Yıldırım
Mahalle: Bağlaraltı
Planlanan Başlangıç Saati: 15.30
Planlanan Bitiş Saati: 18.00
Kesim Saati: 15.30
Açıklama:
Yıldırım ilçesi C1_D10_Gec alt bölgesinde bulunan Bağlaraltı Mahallesi, A 210 Sokak ve çevresinde arıza çalışması nedeniyle 14 Ekim 2025 tarihinde 15.30 ile 18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.