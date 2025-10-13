Bursa BUSKİ su kesintisi! 13-14 Ekim Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 13 Ekim günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 13 Ekim su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

GEMLİK

Planlanan Başlangıç Tarihi: 13/10/2025 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 13/10/2025 13:00

Kesim Tarihi: 13/10/2025 09:00

Açıklama: İÇME SUYU ARIZA BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI

KARACABEY

Planlanan Başlangıç Tarihi: 13/10/2025 17:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 14/10/2025 05:00

Kesim Tarihi: 13/10/2025 17:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından iklim değişikliği neticesinde ortaya çıkan kuraklık sonucu su kaynaklarının azalması ve baraj doluluk oranlarının kritik seviyeye düşmesi sebebiyle su tasarrufu amaçlı Karacabey İlçesi Karakoca, Subaşı, İkizce, Orhaniye, Muratlı, Taşpınar ve Hürriyet Mahallelerinde 13 Ekim 2025 Pazartesi 17.00 ile 14 Ekim 2025 Salı 05.00 saatleri arasında planlı su kesintisi uygulanacaktır.

NİLÜFER

Planlanan Başlangıç Tarihi: 13/10/2025 00:40

Planlanan Bitiş Tarihi: 13/10/2025 15:00

Kesim Tarihi: 13/10/2025 00:40

Açıklama: Işıktepe Mahallesi Dolunay Sokak ve Civarı, "ARIZA" Çalışması Nedeniyle 13.10.2025 Tarihinde 00:40 ile 15:00 Saatleri Arasında, "SU KESİNTİSİ" Yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.