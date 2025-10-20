Burhan Akdağ kimdir? Müge Anlı'nın eski eşi Burhan Akdağ kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Medya dünyasının tanınan isimlerinden Burhan Akdağ, hem kariyeri hem de özel yaşamıyla sıkça konuşulan figürlerden biri. Müge Anlı'nın eski eşi olarak da kamuoyunun ilgisini çeken Akdağ hakkında merak edilen pek çok detay bulunuyor. Peki, Burhan Akdağ kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Kariyerinde neler yapmıştır? Tüm merak edilenler haberin devamında yer alıyor.

BURHAN AKDAĞ KİMDİR?

Burhan Akdağ, Türkiye'nin tanınmış gazetecilerinden biridir. Gazeteciliğe Güneş gazetesinde başlamış, ardından Haftalık Şey ve Tan gazetelerinde görev yapmıştır. Sabah Gazetesi'nin kuruluş aşamasında oraya katılmış, daha sonra Günaydın gazetesinde Foto Spor bölümünde çalışmıştır.

Kariyerinde önemli bir yeri olan Alem dergisini çıkaran Akdağ, burada televizyon dünyasıyla da tanışmış ve ilk magazin programı olan Alem'i hazırlamıştır. Daha sonra Kanal 6'ya geçerek Top Secret dergi ve programını yapmış, büyük ilgi toplamıştır.

Ayrıca Manşet dergisi ile İbrahim Tatlıses'in Randevu dergisini de yayınlamıştır. Televizyon kariyeri boyunca Kanal 6, Star TV, Show TV, Kanal D ve ATV gibi birçok önemli kanalda programlar hazırlayıp sunmuştur.

BURHAN AKDAĞ KAÇ YAŞINDA?

Burhan Akdağ, 30 Ocak 1961 doğumludur ve İstanbul asıllıdır. 2025 itibarıyla 64 yaşındadır. İstanbul doğumlu olması kariyerinin de merkezini oluşturmuş, özellikle Türkiye'nin büyük şehirlerinde gazetecilik faaliyetlerinde bulunmuştur.

BURHAN AKDAĞ NERELİ?

BURHAN AKDAĞ KARİYERİ

Burhan Akdağ sadece gazeteci ve foto muhabiri değil, aynı zamanda spor muhabiri olarak da uzun yıllar görev yapmıştır. İki Dünya Kupası'nı takip eden Akdağ, futbola büyük ilgi duymakta ve 1. Lig maçlarında fotoğraflar çekmektedir. Gazetecilik kariyeri boyunca sadece masa başında kalmamış, aktif sahada da yer almıştır.

1990'lı yıllarda Saraybosna'da yaşanan savaş döneminde bölgeye giderek haber yapmış ve aynı zamanda Güneydoğu Anadolu bölgesinde, özellikle Hakkari'de yaşanan olayları da yakından takip etmiştir.

Burhan Akdağ, savaş ve çatışma bölgelerinde bulunarak deneyim kazanmış, habercilik anlayışını sahada şekillendirmiş bir isimdir.

Aynı zamanda hayatında üç evlilik yapan Akdağ, bu evliliklerden üç çocuğa sahiptir. Müge Anlı ile iki kez evlenmiş, diğer evliliğinden de iki çocuğu bulunmaktadır.

Çocuklarının biri Amerika'da inşaat mühendisi, diğeri müzik öğretmeni olarak görev yaparken, Müge Anlı'dan olan kızı eğitimine devam etmektedir. Burhan Akdağ aynı zamanda torun sahibi ve aile yaşamına oldukça önem veren biri olarak tanınmaktadır.