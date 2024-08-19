Burak Sevinç kimdir? Burak Sevinç hayatı ve biyografisi! Burak Sevinç kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Burak Sevinç merak konusu oldu. İşte Burak Sevinç hakkında merak edilen Burak Sevinç kimdir, Burak Sevinç hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

BURAK SEVİNÇ KİMDİR?

27 Ekim 1985 tarihinde Zonguldak'ta dünyaya gelen Burak Sevinç, Ud sanatçısı Özcan Sevinç'in oğludur. İlk, orta ve lise eğitimini Zonguldak'ta tamamlamasının ardından yükseköğrenim için İstanbul'a taşınan Sevinç, Yıldız Teknik Üniversitesi, Tasarım Fakültesi, Müzik ve Sahne Sanatları Bölümüne girdi. Üniversite eğitimini yarıda bırakan Burak Sevinç, müzisyenlik mesleğine ağırlık verdi.

Oyunculuğun yanı sıra müzikle de yakından ilgilenen oyuncu, 11 yaşında babasının yönlendirmesiyle Türk Sanat Müziği Derneğinde kanun enstrümanı üzerine ders almaya başladı. Keman, ud, kanun ve gitar gibi müzik aletlerini çalmaya başlayan Sevinç, 1997 yılında Zonguldak Sanat Müziği Derneğinde sahneye çıkmaya başladı. Ayrıca bir dönem Behzat Gerçeker yönetimindeki Enbe Orkestrası'nda profesyonel olarak müzisyenlik yaptı.

İlk oyunculuk deneyimine 2011 yılında yönetmen Ahmet Katıksız'ın yönlendirmesi üzerine Babam İçin adlı dizide "Alpay" karakterini canlandırarak başlayan Burak Sevinç; ardından Yol Ayrımı, Ben Onu Çok Sevdim, Kurtlar Vadisi Pusu, Evli ve Öfkeli, Altınsoylar dizi projelerinde yer aldı.

2016'da Dönerse Senindir filmiyle sinema hayatına başlayan Burak Sevinç, Nasipse Olur, Soygun Oyunu: Büyük Vurgun filmlerinde başrol oynadı. Yakında vizyona girmesi planlanan Beyaz Eşya, Roza ve Hatıran Yeter filmlerinde de başrol oynarken Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı filminde Murat Göğebakan'ı canlandırmıştır. Aynı zamanda tiyatro ve Müzikal geçmişi olan Sevinç;Senfonik Broadway'den İstanbul'a Müzikaller Vol.3'de yer alırken, 2020'de Gökçe Bahadır ile beraber başrollerinde olduğu İzmir'in Kızları oyunuyla tiyatroseverlerin karşısına çıkmıştır.

Söz projesinde adından çokça bahsettiren Burak Sevinç, Leke adlı dizide başrol oynadı. Daha sonrasında Kırmızı Oda, Aşkın Yolculuğu; Hacı Bayram-ı Veli ve İçimizdeki Ateş dizilerinde başrol oynamaya devam etti. Hudutsuz Sevda dizisinde de başrolü paylaşmaktadır.