Üye Girişi
Haberler

Burak Sevinç kimdir? Burak Sevinç hayatı ve biyografisi! Burak Sevinç kaç yaşında, nereli?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Burak Sevinç, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Burak Sevinç hakkında merak edilenler. Burak Sevinç hayatı ve biyografisi. Burak Sevinç kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Burak Sevinç merak konusu oldu. İşte Burak Sevinç hakkında merak edilen Burak Sevinç kimdir, Burak Sevinç hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

BURAK SEVİNÇ KİMDİR?

27 Ekim 1985 tarihinde Zonguldak'ta dünyaya gelen Burak Sevinç, Ud sanatçısı Özcan Sevinç'in oğludur. İlk, orta ve lise eğitimini Zonguldak'ta tamamlamasının ardından yükseköğrenim için İstanbul'a taşınan Sevinç, Yıldız Teknik Üniversitesi, Tasarım Fakültesi, Müzik ve Sahne Sanatları Bölümüne girdi. Üniversite eğitimini yarıda bırakan Burak Sevinç, müzisyenlik mesleğine ağırlık verdi.

Oyunculuğun yanı sıra müzikle de yakından ilgilenen oyuncu, 11 yaşında babasının yönlendirmesiyle Türk Sanat Müziği Derneğinde kanun enstrümanı üzerine ders almaya başladı. Keman, ud, kanun ve gitar gibi müzik aletlerini çalmaya başlayan Sevinç, 1997 yılında Zonguldak Sanat Müziği Derneğinde sahneye çıkmaya başladı. Ayrıca bir dönem Behzat Gerçeker yönetimindeki Enbe Orkestrası'nda profesyonel olarak müzisyenlik yaptı.

İlk oyunculuk deneyimine 2011 yılında yönetmen Ahmet Katıksız'ın yönlendirmesi üzerine Babam İçin adlı dizide "Alpay" karakterini canlandırarak başlayan Burak Sevinç; ardından Yol Ayrımı, Ben Onu Çok Sevdim, Kurtlar Vadisi Pusu, Evli ve Öfkeli, Altınsoylar dizi projelerinde yer aldı.

2016'da Dönerse Senindir filmiyle sinema hayatına başlayan Burak Sevinç, Nasipse Olur, Soygun Oyunu: Büyük Vurgun filmlerinde başrol oynadı. Yakında vizyona girmesi planlanan Beyaz Eşya, Roza ve Hatıran Yeter filmlerinde de başrol oynarken Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı filminde Murat Göğebakan'ı canlandırmıştır. Aynı zamanda tiyatro ve Müzikal geçmişi olan Sevinç;Senfonik Broadway'den İstanbul'a Müzikaller Vol.3'de yer alırken, 2020'de Gökçe Bahadır ile beraber başrollerinde olduğu İzmir'in Kızları oyunuyla tiyatroseverlerin karşısına çıkmıştır.

Söz projesinde adından çokça bahsettiren Burak Sevinç, Leke adlı dizide başrol oynadı. Daha sonrasında Kırmızı Oda, Aşkın Yolculuğu; Hacı Bayram-ı Veli ve İçimizdeki Ateş dizilerinde başrol oynamaya devam etti. Hudutsuz Sevda dizisinde de başrolü paylaşmaktadır.

Osman Demir
Osman Demir
Haberler.com - Gündem

Sosyal Medya Burak Sevinç Burak Sevinç Gündem Magazin Yaşam Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Abdülkerim Durmaz hangi kanalda çıkıyor? Abdülkerim Durmaz hangi kanala geçti 2024-25? Sinan Engin hangi kanalda çıkıyor? Sinan Engin hangi kanala geçti 2024-25? Emir Kaan Gültekin kimdir? Emir Kaan Gültekin kaç yaşında, mevkisi ne? İstanbul Fatih sokak köpeklerinin öldürdüğü adam kim, adı ne? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 20 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 20 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 20 Ağustos Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 20 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 20 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Ahmet Ercanlar hangi kanalda çıkıyor? Ahmet Ercanlar hangi kanala geçti 2024-25? Rasim Ozan Kütahyalı hangi kanalda çıkıyor? Rasim Ozan Kütahyalı hangi kanala geçti 2024-25? Ahmet Çakar hangi kanalda çıkıyor? Ahmet Çakar hangi kanala geçti 2024-25? Mehmet Demirkol hangi kanalda çıkıyor? Mehmet Demirkol hangi kanala geçti 2024-25? Uğur Karakullukçu hangi kanalda çıkıyor? Uğur Karakullukçu hangi kanala geçti 2024-25? Ali Ece hangi kanalda çıkıyor? Ali Ece hangi kanala geçti 2024-25? Nihat Kahveci hangi kanalda çıkıyor? Nihat Kahveci hangi kanala geçti 2024-25? Galatasaray Şampiyonlar Ligi astroloji tahmini ne? Astrolog Carolyne Faulkner'in Galatasaray tahmini ne? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 19 Ağustos Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Çankırı yangın söndü mü SON DAKİKA? E devlet ücretli mi olacak? Edevlet sorgulamaları paralı mı olacak? Engin Baytar hangi kanalda çıkıyor? Engin Baytar hangi kanala geçti 2024-25? Batuhan Karadeniz hangi kanalda çıkıyor? Batuhan Karadeniz hangi kanala geçti 2024-25?
title