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Buket Özgünlü kimdir, ne iş yapıyor? Buket Özgünlü (köpek velisi) neden tutuklandı, kuduz köpek olayı nedir?

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Buket Özgünlü kimdir? Şanlıurfa'da hayvan barınağından Ankara'ya kuduz köpekleri getirdikten sonra tutuklanan Buket Özgünlü ne iş yapıyor merak ediliyor. Buket Özgünlü hakkında 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' ve 'sahipli hayvana işkence' suçundan dava açıldı. Peki, Buket Özgünlü kimdir, ne iş yapıyor?

Buket Özgünlü neden tutuklandı, olayı nedir? Şanlıurfa'daki bir bölgeden kuduz karantinasına alınan 35 köpeği kaçırıp Ankara'ya götüren Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Buket Özgünlü kimdir, neden tutklandı?

BUKET ÖZGÜNLÜ NEDEN TUTUKLANDI?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Buket Özgünlü hakkında iddianame düzenlendi. Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Özgünlü ve Muhammed Savaş Demir hakkında Başsavcılık tarafından 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' ve 'sahipli hayvana işkence' suçundan 4'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Özgünlü hakkında hazırlanan iddianamedeki ifadesinde, köpekleri belediye yetkilileri tarafından verilen onayla sahiplendiğini ve köpekler kuduz olsaydı böyle bir şeye izin verilmeyeceğini iddia etti. İddianame Ankara 38'inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Buket Özgünlü kimdir, ne iş yapıyor? Buket Özgünlü (köpek velisi) neden tutuklandı, kuduz köpek olayı nedir?

BUKET ÖZGÜNLÜ KUDUZ KÖPEK OLAYI NEDİR?

Ankara Valiliği, hastalık taşıyan köpeklerin kente getirildiğine dair iddiaların ihbar kabul ederek ilgili tüm birimlerin teyakkuza geçirildiğini açıklamıştı. Açıklamada "Söz konusu hayvanları ilimize yönlendiren ve getiren kişiler yakalanarak Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatları doğrultusunda gözaltına alınmış ve haklarında yasal işlemlere başlanılmıştır." denilmişti.

Boyacı ve dernek çalışanı M.S.D., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilmişti. Boyacı ve M.S.D., savcılık sorgusunun ardından "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" ve "hayvanları koruma kanununa muhalefet" suçlarından tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti. Boyacı, tutuklanırken, M.S.D. serbest bırakılmıştı.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Özgünlü, gözaltına alınmadan önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ankara'da tedavi ettirmek üzere barınaktan aldıkları 35 köpeğin, kuduz karantinası ilan edilen bölgeden alınmadığını, köpeklerin belediyeye ait hayvan barınağından kendilerince sahiplenildiğini iddia etmişti.

Özgünlü, belediyeden yapılan sahiplendirme işlemine dair belgelerin de ellerinde olduğunu, hayvanları bizzat barınak görevlilerin Ankara'ya götürülmek üzere araçlara naklettiğini öne sürmüştü.

Buket Özgünlü kimdir, ne iş yapıyor? Buket Özgünlü (köpek velisi) neden tutuklandı, kuduz köpek olayı nedir?

BUKET ÖZGÜNLÜ KİMDİR?

Ankara'da yaşayan ve "köpek velisi" olarak tanınan Buket Özgünlü, 11 yıl önce sokak hayvanlarını beslemeye başladıktan sonra 2019 yılında Yaşama Tutunan Patiler Derneği'ni kurdu. Gıda firmasında işletme müdürü olarak çalışırken yaptığı birikimleri, dernek üyeleri ve bağışçıların desteği ile Gölbaşı'nda 20 dönüm arazi üzerine barınak inşa etti.

Özgünlü, farklı illerden getirilen engelli köpeklerin bakımını üstleniyor. Hayvanseverlerin desteğiyle boş varillerden tren yaparak engelli köpeklerin yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan Özgünlü, bu projeyle sosyal medyada büyük ilgi topladı.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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