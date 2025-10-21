Bugünkü Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? 21 Ekim bugünkü maçların kanal bilgileri!

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Uefa Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta maçları bugün başlıyor. Avrupa futbolunun zirvesinde yer alan takımlar, bu akşam ve yarın oynanacak mücadelelerde kozlarını paylaşacak.

BUGÜNKÜ ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam birbirinden önemli karşılaşmalar oynanacak. Günün ilk mücadelesi saat 19.45'te Barcelona ile Olympiakos arasında yapılacak. Aynı saatte Kazakistan temsilcisi Kairat, Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Pafos'u konuk edecek. Akşamın ilerleyen saatlerinde ise Avrupa devleri sahaya çıkacak.

22.00 seansında birçok zorlu karşılaşma futbolseverleri bekliyor. İngiliz temsilcisi Arsenal, sahasında Atletico Madrid ile karşılaşacak. Almanya'da Bayer Leverkusen, Fransa ekibi Paris Saint-Germain'i ağırlarken, Villarreal kendi sahasında Manchester City ile karşı karşıya gelecek. Hollanda'da PSV, İtalyan temsilcisi Napoli'yi misafir edecek. Ayrıca Kopenhag-Borussia Dortmund, Union Saint-Gilloise-Inter ve Newcastle United-Benfica karşılaşmaları da aynı saatte oynanacak.

Şampiyonlar Ligi maçlarının yayınlanacağı kanallar:

19.45 Barcelona - Olympiakos (Tabii Spor )

19.45 Kairat - Pafos (Tabii Spor )

22.00 Arsenal - Atletico Madrid (Tabii Spor )

22.00 Bayer Leverkusen - Paris Saint-Germain (Tabii Spor 1)

22.00 Villarreal - Manchester City (Tabii Spor 2)

22.00 PSV - Napoli (Tabii Spor 5)

22.00 Kopenhag - Borussia Dortmund (Tabii Spor 6)

22.00 Union Saint-Gilloise - Inter (Tabii Spor 3)

22.00 Newcastle United - Benfica (Tabii Spor 4)

