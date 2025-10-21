Haberler

Bugünkü Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? 21 Ekim bugünkü maçların kanal bilgileri!

Bugünkü Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? 21 Ekim bugünkü maçların kanal bilgileri!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bugünkü Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı bu akşam başlıyor. Avrupa futbolunun en prestijli kulüp organizasyonunda takımlar, sahaya önemli puanlar için çıkacak. İspanya'dan İngiltere'ye, Almanya'dan İtalya'ya kadar birçok ülkenin dev takımı aynı anda sahne alacak. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Uefa Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta maçları bugün başlıyor. Avrupa futbolunun zirvesinde yer alan takımlar, bu akşam ve yarın oynanacak mücadelelerde kozlarını paylaşacak.

BUGÜNKÜ ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam birbirinden önemli karşılaşmalar oynanacak. Günün ilk mücadelesi saat 19.45'te Barcelona ile Olympiakos arasında yapılacak. Aynı saatte Kazakistan temsilcisi Kairat, Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Pafos'u konuk edecek. Akşamın ilerleyen saatlerinde ise Avrupa devleri sahaya çıkacak.

22.00 seansında birçok zorlu karşılaşma futbolseverleri bekliyor. İngiliz temsilcisi Arsenal, sahasında Atletico Madrid ile karşılaşacak. Almanya'da Bayer Leverkusen, Fransa ekibi Paris Saint-Germain'i ağırlarken, Villarreal kendi sahasında Manchester City ile karşı karşıya gelecek. Hollanda'da PSV, İtalyan temsilcisi Napoli'yi misafir edecek. Ayrıca Kopenhag-Borussia Dortmund, Union Saint-Gilloise-Inter ve Newcastle United-Benfica karşılaşmaları da aynı saatte oynanacak.

Şampiyonlar Ligi maçlarının yayınlanacağı kanallar:

19.45 Barcelona - Olympiakos (Tabii Spor )

19.45 Kairat - Pafos (Tabii Spor )

22.00 Arsenal - Atletico Madrid (Tabii Spor )

22.00 Bayer Leverkusen - Paris Saint-Germain (Tabii Spor 1)

22.00 Villarreal - Manchester City (Tabii Spor 2)

22.00 PSV - Napoli (Tabii Spor 5)

22.00 Kopenhag - Borussia Dortmund (Tabii Spor 6)

22.00 Union Saint-Gilloise - Inter (Tabii Spor 3)

22.00 Newcastle United - Benfica (Tabii Spor 4)

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Bugünkü tüm UEFA Şampiyonlar Ligi maçları, Tabii Spor platformunda canlı olarak yayınlanacak. Günün ilk karşılaşmaları olan Barcelona-Olympiakos ve Kairat-Pafos mücadeleleri sırasıyla Tabii Spor ve Tabii Spor 1 ekranlarında izlenebilecek.

22.00'de oynanacak Arsenal-Atletico Madrid maçı Tabii Spor'da; Bayer Leverkusen-Paris Saint-Germain mücadelesi Tabii Spor 1'de; Villarreal-Manchester City karşılaşması Tabii Spor 2'de yayınlanacak. Aynı saatte oynanacak diğer maçlar ise Tabii Spor 3, 4, 5 ve 6 kanallarında canlı olarak ekrana gelecek.

BUGÜN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI SAAT KAÇTA, NEREDE YAYINLANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü hafta maçları, TSİ 19.45 ve 22.00 seanslarında oynanacak. İlk düdük 19.45'te Barcelona-Olympiakos ve Kairat-Pafos mücadeleleriyle çalacak. Gecenin ikinci seansı ise 22.00'de başlayacak ve aynı anda sekiz farklı maç oynanacak.

Tüm karşılaşmalar, Tabii Spor ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Futbolseverler, Tabii Spor ve alt kanalları üzerinden diledikleri karşılaşmayı seçerek bu heyecana ortak olabilecek.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir hatasıyla dünyası karardı! Hakkında 54 soruşma var

Bir hatasıyla dünyası karardı! Hakkında 54 soruşma var
Okan Buruk, Bodo/Glimt maçı öncesi açıkladı: 2 hafta daha forma giyemeyecek

Dev maç öncesi kahreden haberi verdi: En az 2 hafta oynayamayacak
Mattia Ahmet Minguzzi davasında karar çıktı: Ece Seçkin gözyaşlarını tutamadı

Davada karar çıktı, ünlü şarkıcı gözyaşlarına boğuldu
Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olunmalı

Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olun
Bir hatasıyla dünyası karardı! Hakkında 54 soruşma var

Bir hatasıyla dünyası karardı! Hakkında 54 soruşma var
Selahattin Taşdöğen, mütevazı evinin kapılarını ilk kez açtı

Usta isim 3+1 apartman dairesinde mütevazı bir hayat sürüyor
Minguzzi davasında karar çıktı: 2 sanığa 24 yıl hapis, 2 sanığa beraat

Minguzzi davasında karar çıktı! İşte katillere verilen ceza
Cristiano Ronaldo Jr. Türkiye'ye geliyor

Tarih bile belli! Türkiye'ye geliyor
50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı

50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı
Trabzonspor 131 hafta sonra bir ilkin peşinde

Tüm gözler bu maçta! Süper Lig'de 131 hafta sonra bir ilk yaşanabilir
Canlı yayında haykıran anne Minguzzi'nin dudaklarından tek cümle döküldü

Anne Minguzzi'nin tüm Türkiye'ye tek cümlelik bir mesajı var
İnci Taneleri geri dönüyor! Yılmaz Erdoğan beklenen açıklamayı yaptı

İnci Taneleri'nin akıbeti belli oldu! Yılmaz Erdoğan duyurdu
Netanyahu, Katar ve Türkiye'yi tehdit olarak görüyor

Tehdit olarak gördüğü iki ülke var: Biri Türkiye diğeri ise...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.