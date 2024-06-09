Bugün sınav var mı? 9 Haziran bugün ne sınavı var? YKS sınavı iptal mi iddiaları doğru mu?

Bugün hangi sınav var? Sorusu, özellikle 2 Haziran Pazar gününün gelmesiyle beraber birçok kişinin merak ettiği konular arasında üst sıralarda yer almaktadır. Bu haberimizde merak edenler için Bugün hangi sınav var? Ve Bugün ne sınavı var? Sorularını yanıtlayacağız. Peki, Bugün sınav var mı? 9 Haziran bugün ne sınavı var? YKS sınavı iptal mi iddiaları doğru mu?

BUGÜN SINAV VAR MI?

9 Haziran Pazar 2024'te yapılacak YKS 2. Oturum ( Ayt ) için geri sayım başladı! Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve adaylar 180 dakika boyunca ter dökecekler. Yoğun bir maratonun ardından saat 13.15'te sona erecek olan sınav, öğrencilerin geleceklerini belirlemede önemli bir adım olacak.

2024 YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testi ( Ayt ), 9 Haziran 2024 Pazar günü saat 10:15'te başlayacak ve toplam 180 dakika sürecek. Buna göre sınav saat 13:15'te bitecektir.

AYT SORU DAĞILIMI NASIL 2024?

2024 YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testi ( Ayt ), adaylara toplamda Yabancı Dil Testi (YDT) hariç 160 soru sunmaktadır. Ayt'deki soru dağılımı şu şekildedir: Matematik testinde 40 soru, Fen Bilimleri testinde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 testinde 40 soru ve Türk Dili ve Edebiyatı ile Sosyal Bilimler-1 testinde de 40 soru bulunmaktadır.

YKS SINAVI İPTAL Mİ İDDİALARI DOĞRU MU?

9 Haziran Pazar 2024'te yapılacak YKS 2. Oturum AYT sınavı iptal değildir. Sosyal medya üzerinde yer almakta olan iptal haberlerinin asılsız olduğu bilinmektedir.