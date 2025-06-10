Kurban Bayramı tatilinin ardından eğitim takvimi yeniden gündemde. Peki, 10 Haziran Salı günü bugün okul var mı? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamalar ve resmi takvime göre okullar açık mı, kapalı mı? Öğrenciler ve veliler "bugün okul var mı 10 Haziran?" sorusunun cevabını arıyor. İşte 2024-2025 eğitim öğretim yılına dair detaylar ve bugünkü okul durumu hakkında tüm bilgiler...

BUGÜN OKUL VAR MI?

10 Haziran 2025 Salı ve okullar açıktır. Kurban Bayramı tatili 9 Haziran Pazartesi günü sona erdiğinden, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm devlet ve özel okullarda eğitim-öğretim faaliyetleri bugün itibarıyla yeniden başlamıştır.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2024-2025 eğitim-öğretim yılı, 20 Haziran 2025 Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla sona erecek ve yaz tatili başlayacaktır.