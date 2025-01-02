Müslümanlar için büyük önem taşıyan Regaip Kandili, Miraç Kandili, Berat Kandili ve Mevlid Kandili gibi mübarek günler, 2025 yılı içerisinde özel tarihleriyle karşımıza çıkıyor. Kandil günleri, İslam'ın kutsal günlerinden sayıldığı için camilerde mevlit programları düzenlenir, dualar okunur ve ibadetler yapılır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini takvime göre, Regaip Kandili her yıl Recep ayının ilk perşembe gecesi kutlanıyor. Peki, Bugün ne kandili 2 ocak 2025? Detaylar haberimizde...

BUGÜN NE KANDİLİ 2 OCAK 2025?

Regaip Kandili, "üç aylar" olarak bilinen Recep, Şaban ve Ramazan aylarının müjdecisi olarak kabul edilen ilk önemli gecedir. Bu gece, İslam inancında Allah'ın rahmet, bağışlama ve lütfunun bolca ihsan edildiği zamanlardan biri olarak görülür.

Regaip Kandili, İslam dininde kutsal olarak kabul edilen gecelerden biridir ve üç ayların (Recep, Şaban ve Ramazan) başlangıcında, Recep ayının ilk perşembe gecesini cuma gününe bağlayan gecede idrak edilir. Bu gecenin önemi, hem Allah'ın rahmet ve mağfiret kapılarının açık olduğu bir gece olarak görülmesi hem de ibadet ve dua ile manevi anlamda arınma fırsatı sunmasıdır.

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REGAİP KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?

1. Niyet Edin:

Niyet: "Niyet ettim Allah rızası için nafile namazı kılmaya."

Bu niyetle namaza başlanır. Regaip Kandili için kılınan 12 rekâtlık namaz, iki rekâtlık parçalar halinde kılınır. Her iki rekâtta bir selam verilir.

2. Her Rekâtın Kılınışı:

Her bir rekât, diğer namazlarda olduğu gibi aşağıdaki sıraya göre kılınır:

Subhaneke duası okunur.

Fatiha suresi okunur.

Fatiha'dan sonra Kısa bir sure (örneğin İhlas, Kevser veya Kadir Suresi) okunur.

Rükû ve secdeler yapılır.

Bu şekilde iki rekât tamamlanır ve ardından selam verilerek diğer iki rekâta başlanır.

3. 12 Rekât Tamamlanana Kadar:

12 rekât tamamlanana kadar her iki rekâtta bir selam verilir. Namaz sonunda Allah'a hamd ederek dua edilir ve tövbe istiğfar yapılır.

Regaip Kandili namazı nasıl kılınır 12 rekat? Regaip Kandili namazı nasıl kılınır? (Diyanet)

REGAİP KANDİLİ'NDE HANGİ DUALAR OKUNMALI?

1. İstiğfar (Tövbe) Duası

Regaip Kandili, bağışlanma için önemli bir fırsattır. Bu nedenle istiğfar ederek Allah'tan af dilemek önemlidir:

"Estağfirullah el-azim el-lezi la ilahe illa hu, el-hayyül kayyume ve etubu ileyh."

Anlamı: "Büyük Allah'tan, O'ndan başka ilah yoktur. Hay ve kayyum olan Allah'tan bağışlanma diler ve O'na tövbe ederim."

2. Salavat-ı Şerif

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'e bol bol salavat getirmek bu geceyi anlamlı kılar:

"Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed."

Anlamı: "Allah'ım! Muhammed'e ve O'nun ailesine rahmet eyle."

3. Fatiha ve İhlas Suresi

Bu surelerin sevabı çok büyüktür. Özellikle 3, 7 veya daha fazla kere İhlas Suresi okunabilir.

4. Hacet Duası

Bir dileğiniz veya hayırlı bir muradınız varsa, namaz kıldıktan sonra hacet duası edebilirsiniz:

"Rabbena atina fid-dünya haseneten ve fil-ahirati haseneten ve kına azabennar."

Anlamı: "Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateşin azabından koru."

5. Regaip Kandili Özel Duası

Regaip Kandili'ne özel bir dua olmamakla birlikte, samimi bir kalple Allah'tan dileklerde bulunmak önemlidir. Kendi dualarınızı yaparken şunları ekleyebilirsiniz:

Hidayet, sağlık, afiyet ve bereket dilemek.

Ümmet-i Muhammed için dua etmek.

Ahiret için hazırlık niyetiyle dualar etmek.

6. Yasin-i Şerif

Bu gece bir veya daha fazla Yasin-i Şerif okumak da faziletli kabul edilir.