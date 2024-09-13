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Bugün kandil mi 13 Eylül? Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandili'nin önemi nedir?

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13 Eylül'de kutlanacak olan Mevlid Kandili'nin önemi ve tarihi merak konusu oldu. Mevlid Kandili, peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in doğum gününün anıldığı kutsal bir gece olarak biliniyor. Peki, Bugün kandil mi 13 Eylül? Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandili'nin önemi nedir? Detaylar haberimizde!

Bugün kandil mi 13 Eylül? Mevlid Kandili, İslam dünyasında önemli bir gün olarak kabul ediliyor ve çeşitli dini etkinliklerle, dualarla ve sosyal yardımlarla anılıyor. Bu gün, Hz. Muhammed'in hayatının ve sünnetinin hatırlanması, öğretilerinin yaşatılması için önemli bir gündür. Mevlid Kandili'nin ne zaman denk geldiği merak ediliyor. Peki, Bugün kandil mi 13 Eylül? Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandili'nin önemi nedir? İşte detaylar...

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

Mevlid Kandili bu sene 14 Eylül Cumartesi gününe denk geliyor. Hicri takvime göre ise Rebiülevvel ayının 12. gecesine denk geliyor.

Bugün kandil mi 13 Eylül? Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandili'nin önemi nedir?

2024 KANDİL GÜNLERİ

11 Ocak 2024 Perşembe Regaib Kandili

12 Ocak 2024 Cuma Üç Aylar Başlangıcı

6 Şubat 2024 Salı Mirac Kandili

24 Şubat 2024 Cumartesi Berat Kandili

5 Nisan 2024 Cuma Kadir Gecesi

14 Eylül 2024 Cumartesi Mevlid Kandili

Bugün kandil mi 13 Eylül? Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandili'nin önemi nedir?

MEVLİD KANDİLİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?

Mevlid Kandili, Hz. Muhammed'in doğumunu anmak ve onun hayatını, ahlakını ve öğretilerini hatırlamak için özel bir gündür. Mevlid Kandili, Müslümanlar için Peygamber'in yaşamını ve öğretilerini derinlemesine anlamak ve yaşamak adına bir fırsat sunar.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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