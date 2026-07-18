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Turizm cenneti ilçe bu olayla çalkalanıyor! Vatandaşa yedireceklerdi

Turizm cenneti ilçe bu olayla çalkalanıyor! Vatandaşa yedireceklerdi
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde zabıta ve tarım ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği denetimde, bir gıda işletmesinde yaklaşık 1 ton 200 kilogram son kullanma tarihi geçmiş ürün tespit edildi. Halk sağlığını hiçe sayan işletmedeki bozuk ürünler imha edilirken, dükkanın mühürlenerek kapatılması için yasal süreç başlatıldı.

  • Bodrum Belediyesi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ortak denetiminde bir gıda işletmesinde 1 ton 200 kilogram son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünü ele geçirildi.
  • Ele geçirilen tarihi geçmiş gıda ürünleri kontrollü şekilde imha edildi.
  • İşletmenin faaliyetinin sonlandırılarak mühürlenmesi için yasal süreç başlatıldı.

Bodrum Belediyesi, halk sağlığını korumak ve vatandaşların güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla ilçe genelindeki denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Son olarak Bahçelievler Mahallesi Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir gıda işletmesine yönelik gerçekleştirilen operasyon, tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.

ÜÇ KURUMDAN ORTAK DENETİM

Söz konusu işletmeye yapılan baskın; Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü personelinin katılımıyla ortaklaşa gerçekleştirildi. Ekiplerin işletme içerisinde yaptığı detaylı kontrollerde, satışa sunulmak ve tüketilmek üzere bekletilen çok sayıda gıda ürününün son kullanma tarihinin geçmiş olduğu tespit edildi.

İŞLETME İÇİN MÜHÜRLEME SÜRECİ BAŞLATILDI

Denetimler sonucunda el konulan yaklaşık 1 ton 200 kilogram tarihi geçmiş gıda ürünü, tutanakların tutulmasının ardından ekipler tarafından kontrollü bir şekilde imha edildi. Halk sağlığını doğrudan tehdit eden işletmenin mevcut faaliyetinin sonlandırılarak tamamen mühürlenmesine yönelik yasal süreç başlatıldı.

"DENETİMLER KARARLILIKLA DEVAM EDECEK"

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, operasyonun ardından yaptıkları değerlendirmede denetimlerin hız kesmeden devam edeceğini vurguladı. Vatandaşların güvenli gıdaya ulaşabilmesi amacıyla ilgili kurumlarla tam bir iş birliği içerisinde çalışıldığı belirtilirken, ilçe genelinde halk sağlığını tehdit eden hiçbir unsura taviz verilmeyeceği ve yasal yaptırımların kararlılıkla uygulanmaya devam edeceği ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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