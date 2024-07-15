Bu akşam hangi diziler ve filmler var? 15 Temmuz TV yayın akışı! Bugün TV'de neler var?

Bugün hangi diziler var ve 15 Temmuz 2024 Pazartesi günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu akşam hangi dizi var ve yeni bölümü bu akşam var mı gündeme geliyor. Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 15 Temmuz 2024 Pazartesi TV8, Star TV, NOW, Show TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı!

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışında kanallarda yayınlanan dizi, film ve programları listelenmektedir. 15 Temmuz 2024 Pazartesi akşamı diziler ve filmler ekranlarda oluyor. İşte, 15 Temmuz 2024 Pazartesi tarihinde Show TV, Kanal D, NOW, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:

TRT 1 YAYIN AKIŞI

09.15 Kasaba Doktoru

12.45 Lingo Türkiye

14.10 Seksenler

15.15 Gönül Dağı

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Yabancı Sinema "1917"

22.35 Yabancı Sinema "Yıldızlararası"

02.00 Yabancı Sinema "1917"

03.50 Gönül Dağı

05.40 Kapanış

ATV YAYIN AKIŞI

10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13: 00 atv Gün Ortası

atv Gün Ortası

14: 00 Mutfak Bahane

16: 00 Esra Erol'da

19: 00 atv Ana Haber

03: 10 Destan

05: 30 Kalp Yarası

STAR TV YAYIN AKIŞI

09:00 Hanım Köylü

10:30 Ada Masalı

12:00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk

14:15 Dolunay

16:15 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 İstanbullu Gelin

01:30 Dolunay

03:00 Baba Ocağı

04:30Türk Müziği

05:30 Erkenci Kuş

KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Magazin D Yaz

D Yaz 12:00 Kanal D Haber Gün Arası

Gün Arası 13:00 İnci Taneleri

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Yalan

00:15 Ay'dan Gelen Felaket

02:00 Güneşin Kızları

04:15 Çatı Katı Aşk

SHOW TV YAYIN AKIŞI

09:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:30 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Kördüğüm

01:45 Kördüğüm

03:30 Kızılcık Şerbeti

NOW TV YAYIN AKIŞI

08.30 Çalar Saat

10.00 Şevkat Yerimdar

13.00 Kirli Sepeti

16.15 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19.00 NOW Ana Haber

20.00 Kızıl Goncalar

22.30 Mucize Doktor

01.30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

04.15 Son Yaz

TV8 YAYIN AKIŞI