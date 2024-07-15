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Bu akşam hangi diziler ve filmler var? 15 Temmuz TV yayın akışı! Bugün TV'de neler var?

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15 Temmuz 2024 Pazartesi günü TV yayın akışı ve bu akşam hangi dizilerin yayınlanacağı merak konusu. Yayınlanacak programlar, dizi ve filmler hakkında araştırma yapanlar 'Bu akşam televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyorlar. TV8, Star TV, NOW, Show TV, Kanal D ve TRT 1'in yayın akışı ve hangi dizilerin yeni bölümü bu akşam ekrana gelecek, tüm detaylar haberimizde.

Bugün hangi diziler var ve 15 Temmuz 2024 Pazartesi günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu akşam hangi dizi var ve yeni bölümü bu akşam var mı gündeme geliyor. Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 15 Temmuz 2024 Pazartesi TV8, Star TV, NOW, Show TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı!

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışında kanallarda yayınlanan dizi, film ve programları listelenmektedir. 15 Temmuz 2024 Pazartesi akşamı diziler ve filmler ekranlarda oluyor. İşte, 15 Temmuz 2024 Pazartesi tarihinde Show TV, Kanal D, NOW, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:

TRT 1 YAYIN AKIŞI

  • 09.15 Kasaba Doktoru
  • 12.45 Lingo Türkiye
  • 14.10 Seksenler
  • 15.15 Gönül Dağı
  • 19.00 Ana Haber
  • 19.55 İddiaların Aksine
  • 20.00 Yabancı Sinema "1917"
  • 22.35 Yabancı Sinema "Yıldızlararası"
  • 02.00 Yabancı Sinema "1917"
  • 03.50 Gönül Dağı
  • 05.40 Kapanış

ATV YAYIN AKIŞI

  • 10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13: 00 atv Gün Ortası
  • atv Gün Ortası
  • 14: 00 Mutfak Bahane
  • 16: 00 Esra Erol'da
  • 19: 00 atv Ana Haber
  • 03: 10 Destan
  • 05: 30 Kalp Yarası

STAR TV YAYIN AKIŞI

  • 09:00 Hanım Köylü
  • 10:30 Ada Masalı
  • 12:00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk
  • 14:15 Dolunay
  • 16:15 Erkenci Kuş
  • 19:00 Star Haber
  • 20:00 Çok Güzel Hareketler 2
  • 23:30 İstanbullu Gelin
  • 01:30 Dolunay
  • 03:00 Baba Ocağı
  • 04:30Türk Müziği
  • 05:30 Erkenci Kuş

KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
  • 11:00 Magazin D Yaz
  • 12:00 Kanal D Haber Gün Arası
  • 13:00 İnci Taneleri
  • 16:00 Arka Sokaklar
  • 18:30 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 Yalan
  • 00:15 Ay'dan Gelen Felaket
  • 02:00 Güneşin Kızları
  • 04:15 Çatı Katı Aşk

SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 09:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
  • 12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
  • 15:00 Kızılcık Şerbeti
  • 18:30 Show Ana Haber
  • 20:00 Güldür Güldür Show
  • 23:45 Kördüğüm
  • 01:45 Kördüğüm
  • 03:30 Kızılcık Şerbeti

NOW TV YAYIN AKIŞI

  • 08.30 Çalar Saat
  • 10.00 Şevkat Yerimdar
  • 13.00 Kirli Sepeti
  • 16.15 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
  • 19.00 NOW Ana Haber
  • 20.00 Kızıl Goncalar
  • 22.30 Mucize Doktor
  • 01.30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
  • 04.15 Son Yaz

TV8 YAYIN AKIŞI

  • 07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
  • 08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
  • 10:00 Gazete Magazin Yaz
  • 12:00 MasterChef Türkiye
  • 15:45 Çarkıfelek
  • 20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
  • 00:15 Gazete Magazin Yaz
  • 02:30 Çarkıfelek
  • 04:30 Dizi
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